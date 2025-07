Kreis Bad Kreuznach. In Karadeniz Bad Kreuznach und dem FC Bad Sobernheim mussten gleich zwei A-Klassen-Klubs, denen in der Punkterunde einiges zugetraut wird, in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals bei B-Klassen-Vertretern die Segel streichen. Die Kreuznacher Kickers kippten die Bad Sobernheimer mit einem späten Tor aus dem Wettbewerb. Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg bewies in der Verlängerung einen langen Atem gegen Karadeniz. Die Spiele in der Übersicht:

TuS Roxheim – FSV Reiffelbach/Roth 3:0 (0:0). Die Roxheimer waren überlegen, hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, taten sich aber bis zum 1:0 von Florian Rust durch einen Kopfball schwer. „Danach lief es dann besser“, sagte der Roxheimer Abteilungsleiter John Faßig. Niclas Reimann legte in der fairen Partie einen Doppelpack nach.

Kreuznacher Kickers – FC Bad Sobernheim 3:2 (2:0). Die erste Hälfte ging klar an den Gastgeber. „Wir haben bärenstark gespielt. Das war richtig klasse. Wir hätten sogar höher führen können“, freute sich Torsten Scharf, der Trainer der Kickers. Francesco Armbrüster (8.) und Nico Loritz (12.) erzielten die beiden Treffer. Nach der Pause mussten die Kickers ihrem hohen Tempo Tribut zollen, hinzu kamen Auswechslungen von angeschlagenen Spielern. Vor allem nach dem 1:2 durch Tumaj Dehghan (65.) machte der A-Klassen-Vertreter dann mächtig Dampf. „Wir haben uns aber 20, 25 Minuten super gewehrt“, berichtete Scharf. Das 2:2 durch Fabian Wiese fiel zehn Minuten vor Schluss. „Aber wie so oft im Fußball bekommst du auch in einer solchen Drangphase des Gegners eine Konterchance, und die haben wir genutzt“, berichtete Scharf. Armbrüster ließ die Kickers vier Minuten vor dem Ende jubeln.

FC Hennweiler – Spvgg Teufelsfels 1:4 (0:2). Jan Diener war kaum zu stoppen. Sämtliche vier Treffer der Teufelsfelser erzielte der Spielertrainer. Für die Hennweilerer verkürzte in der zweiten Hälfte Rico Setz. „Im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg für uns. Alleine in Hälfte eins hatten wir noch einige Chancen, da hätten wir höher führen können“, erklärte Diener und fügte an: „Allerdings hatten wir auch immer mal wieder ein paar Fehler drin.“ Einer führte zu einem Elfmeter, den die Hennweilerer in Durchgang eins aber nicht nutzen konnten.

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – FSV Rehborn 2:1 (1:0). Vier Minuten vor dem Ende sicherte Marcus Dreher dem Aufsteiger in die B-Klasse das Weiterkommen. Er hatte auch schon ganz früh (5.) getroffen, Arez Mahmoudi war der Ausgleich (69.) gelungen. „Fürs erste Pflichtspiel war das okay, aber im Rahmen der Vorbereitung war es eigentlich unsere schlechteste Leistung“, urteilte Christoph Theis, der Vorsitzende des SV Spabrücken. Er ergänzte: „Unter dem Strich geht unser Sieg in Ordnung.“ Zwei Spabrücker mussten Zeitstrafen abbrummen, doch die Rehborner konnten daraus kein siegbringendes Kapital schlagen.

SG Hochstetten/Nußbaum – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 4:0 (0:0). Yasin Cakir war der Mann des Tages bei der SG Hochstetten. Er markierte alle Treffer in Hälfte zwei (52., 70., 73., 90.) und durfte sich über einen Hattrick mit Zugabe freuen. „Die Langenlonsheimer hatten lediglich einen Schuss aus der dritten Reihe. Vor allem nach unserem 2:0 kam nur noch wenig Gegenwehr, deshalb war das auch ein verdienter Sieg von uns“, sagte Kevin Schmäler, Co-Trainer der Hochstettener. Er ergänzte: „Bei uns läuft es sehr gut, die Zugänge haben bisher alle eingeschlagen.“

FSV Bretzenheim – SG Disibodenberg nach Elfmeterschießen 10:11 (5:5, 3:3, 2:2). Packender kann ein Pokalspiel kaum sein. „Das war für die Zuschauer großartig“, sagte FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch und fügte an: „Wir sind auch gar nicht traurig über die Niederlage, im Gegenteil. Für das Personal, das wir auf dem Platz hatten, war das eine extrem gute Leistung, die mich zuversichtlich stimmt.“ Vor allem die Tatsache, dass die Gäste in der Verlängerung jeweils vorlegten und die Bretzenheimer Moral zeigten, indem sie ausglichen, stimmte Münch positiv. Einmal schien sich das Blatt in Richtung des FSV zu wenden. In der 80. Minute führten die Bretzenheimer mit 3:2 und erhielten einen Elfmeter, den sie aber verschossen. In der 90. Minute glichen die Disibodenberger zum 3:3 aus. „Das Elfmeterschießen ist dann Glückssache“, sagte Münch. Torfolge: 1:0 Johann Nowicki (6.), 1:1 Jonas Schumacher (8.), 2:1 Khalil Hoseini (37.), 2:2 Schumacher (41.), 3:2 Münch (60.), 3:3 Tom Paulus (90.), 3:4 Dominik Fonteyn (92.), 4:4 Noel Becker (112.), 4:5 Schumacher (117.), 5:5 Becker (120.).

TuS Gangloff – VfL Sponheim 2:6 (2:2). Die Gastgeber führten durch Treffer von Samuel Rahn (17., 26.) mit 2:0. Marcel Fischer (36.) und Julian Schauß (40.) nutzten zwei Standards zum Ausgleich. Nach der Pause waren die Sponheimer mit zwei Elfmetern erfolgreich. Zunächst verwandelte Kaan Ok (50.), dann Romano Tullius (75.), nachdem ein Gangloffer den Ball per Reflex auf der Linie mit der Hand abgewehrt hatte. „Ich hatte unserem Torwart Romano schon länger mal versprochen, dass er einen Elfmeter schießen darf. Jetzt hat es gepasst“, freute sich VfL-Trainer Marc Förster. Leonardo Toves (84.) und erneut Fischer (87.) machten den Sieg der Gäste perfekt. „Wir hatten keinen Auswechselspieler, waren dann in Unterzahl und in Rückstand, dazu ein Hartplatz, der komplett unter Wasser stand. Das war einfach zu viel für uns“, berichtete der Gangloffer Trainer Jan Riemenschnitter.

SG Perlbachtal – SG Nordpfalz 5:3 (2:3). Die Gastgeber waren in Hälfte eins das bessere Team. „Wir haben aber die Führung durch zwei Rückpässe in den Fuß des Gegners hergeschenkt“, berichtete Christian Lukas, der Abteilungsleiter der Perlbachtaler. Er ergänzte: „Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Nordpfälzer dann am Drücker, hätten in der Phase auch höher führen können. Doch nach einer Stunde hat sich das Blatt gewendet, und wir haben hinten heraus verdient gewonnen.“ Einen Sahne-Tag erwischte Niklas Becker, der dreimal traf. „Er war richtig gut drauf, aber das galt für unser gesamtes Team“, lobte Lukas. Tore: 1:0 Niklas Becker (8.), 1:1 Niko Frick (10.), 2:1 Becker (11.), 2:2 Elias Barie (24.), 2:3 Frick (38.), 3:3 Felix Gehres (75.), 4:3 Marvin Reidenbach (80.), 5:3 Becker (85.).

SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal 1:3 (1:1). Die Partie war lange Zeit offen. „Wir hatten eine gute Chance zum 2:1, die wir leider haben liegen lassen“, sagte Heiko Meisenheimer, der Trainer der Gräfenbachtaler. Er fügte an: „Die SG Alsenztal hat sich aber sehr stark präsentiert und hat unterm Strich auch verdient gewonnen.“ Der Gräfenbachtaler Luca Ender (12.) egalisierte das 1:0 der Gäste durch Lars Klein (2.). Nach dem Seitenwechsel trafen Zugang Julian Aff (65.) und Serdar Yildiz (83.) für die Alsenztaler, die noch einen Elfmeter ungenutzt ließen.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – Karadeniz Bad Kreuznach nach Verlängerung 1:0 (0:0, 0:0). Eine Minute nach dem Seitenwechsel in der Verlängerung wurde es turbulent. Omid Mohammadi markierte das 1:0 für die Waldlaubersheimer. Ali Sir, der Torwart von Karadeniz, war mit der Entscheidung, das Tor zu geben, nicht einverstanden. Er erhielt zunächst eine Zeitstrafe, meckerte weiter und sah dann die Rote Karte. Regaib Tasci musste mit einer Zeitstrafe vom Feld. Damit aber nicht genug: Sirs Ersatzmann Baris Kaya leistete sich in der 119. Minute eine Notbremse an Mohammadi und erhielt eine Rote Karte. Die ersten 45 Minuten waren klar an die Gäste gegangen, die aber klarste Möglichkeiten ausließen. „Da haben wir mit Mann und Maus verteidigt“, sagte SG-Sprecher Björn Strack, der zudem seinem Keeper Justin Vallerius ein Kompliment aussprach: „Er hat ein tolles Spiel gemacht.“ Mit laufender Spielzeit bekamen die Waldlaubersheimer Oberwasser. „Ich hatte den Eindruck, dass Karadeniz nicht richtig fit war“, sagte Strack und fügte an: „Vor der Verlängerung haben wir den Jungs gesagt, dass sie sich nun auch belohnen sollen. Und das ist so geil an unserem Verein, von da an wollten alle Spieler den Sieg und haben ihn sich dann auch verdient.“

SG Rheinhessen – SV Medard 0:4 (0:3). Die Spielgemeinschaft feierte in Bosenheim in neuer Konstellation Premiere. Zu den drei Klubs TuS Bosenheim, SG Badenheim und TSV Volxheim gesellt sich nun noch die TSG Sprendlingen. „Das Team kennt sich noch nicht so gut, ist noch in der Findungsphase. Da kam das Spiel gegen einen A-Klassen-Klub ein bisschen früh“, sagte Abteilungsleiter Lukas Zumsteg. Er fügte an: „Der Sieg geht in der Höhe auch absolut in Ordnung. Die Medarder verfügen über eine junge, spielstarke Mannschaft.“ Die Gästetreffer markierten Tarek Ouertatani (3., 44., 85.) und Marlon Hiebel (35.).