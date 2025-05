Groß war die Freude beim VfL Rüdesheim. Und Ercan Ürün, der Trainer der Winzenheimer, zeigte sich nach der Finalniederlage in Seibersbach als fairer Verlierer.

Ein Kreispokal-Finale mit vielen Facetten erlebten die 500 Zuschauer in Seibersbach. Das sagten die Protagonisten dazu:

TuS-Trainer Ercan Ürün: „Unsere erfahrenen Spieler waren dieses Mal nicht auf dem Platz. Und der VfL hat alles rausgehauen, sehr gut gespielt. Aber dieses eine Spiel macht unsere erstklassige Saison nicht kaputt. Wir sind Hallenmeister und A-Klassen-Meister geworden. Das nimmt uns niemand.“

VfL-Trainer Baris Yakut: „Das war eine gute Leistung, aber nicht die beste Saison-Leistung. Ich möchte mich vor allem bei unseren Zuschauern bedanken. Familien, Freunde, Fans, sie alle haben die Jungs enorm gepusht.“

VfL-Torschütze Cihan Yakut: „Dieser Erfolg gibt uns einen Riesen-Schub für die Aufstiegsspiele.“

VfL-Sportvorstand Alexander Thomas: „Die Mannschaft musste sich zu Saisonbeginn erst finden und hat sich seitdem von Training zu Training und von Spiel zu Spiel immer gesteigert.“

VfL-Kapitän: Andreas Rodionov: „Unsere Fans waren einfach geil. Vor ihnen zu spielen, war großartig. Unser Verein hat vor der Saison viele richtige Entscheidungen getroffen und die richtigen Personen geholt, das gilt allen voran natürlich für Baris Yakut.“

Christof Seibel, Leiter Spielbetrieb des Südwestdeutschen Fußballverbands: „Super Spiel, viele Zuschauer, eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir sind sehr zufrieden.“

Franz Gilsdorf vom ausrichtenden TuS Seibersbach, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert: „Am Morgen des Spieltags hatten einige Vereinsmitglieder Bedenken. Ich habe sie beruhigt und einen Sonnentanz aufgeführt in der Hoffnung, dass pünktlich zum Anpfiff die Sonne rauskommt. Das hat funktioniert. Alles war einwandfrei. Das Endspiel war das Beste, was uns hätte im Jubiläumsjahr passieren können.“

Pokal-Staffelleiter Udo Marx: „Wir haben ein Fußballfest erlebt.“