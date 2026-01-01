Unfassbare Final-Aufholjagd Die SG Niederhambach/Schwollen setzt sich die Krone auf Tobias Prietzel 01.01.2026, 12:37 Uhr

i Der Fanblock der SG Niederhambach/Schwollen explodiert vor Freude, nachdem Rico Heger (links) den entscheidenden Neunmeter im Endspiel gegen den TuS Hoppstädten verwandelt hatte. Stefan Ding

Zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung des Endspiels der Hallenfußballmeisterschaft der VG Birkenfeld schien alles entschieden zu sein. 5:2 führte der TuS Hoppstädten gegen die SG Niederhambach/Schwollen. Doch dann kam Carsten Conrad.

Die SG Niederhambach/Schwollen ist der neue Hallenfußballmeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld. In einem ereignisreichen und hochemotionalen Finale gegen den TuS Hoppstädten benötigte es nach Verlängerung das Neun-Meter-Schießen und eine viel diskutierte, spielentscheidende Szene, um in der Sporthalle am Berg den Sieger zu ermitteln.







