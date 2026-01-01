Die SG Niederhambach/Schwollen setzt sich die Krone auf

Zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung des Endspiels der Hallenfußballmeisterschaft der VG Birkenfeld schien alles entschieden zu sein. 5:2 führte der TuS Hoppstädten gegen die SG Niederhambach/Schwollen. Doch dann kam Carsten Conrad.
Lesezeit 5 Minuten
Die SG Niederhambach/Schwollen ist der neue Hallenfußballmeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld. In einem ereignisreichen und hochemotionalen Finale gegen den TuS Hoppstädten benötigte es nach Verlängerung das Neun-Meter-Schießen und eine viel diskutierte, spielentscheidende Szene, um in der Sporthalle am Berg den Sieger zu ermitteln.