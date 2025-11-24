Kassierer der SG Guldental: DFB-Ehrenamts-Uhr geht an Volker Erbach
Sie hat einen großen ideellen Wert, die DFB-Ehrenamts-Uhr. Volker Erbach von der SG Guldental darf sich über ein Exemplar freuen.
Einmal mehr hat Werner Ehle, der Ehrenamts-Beauftragte des Fußballkreises Bad Kreuznach, einen verdienten Fußballfunktionär mit einer DFB-Ehrenamts-Uhr ausgezeichnet.Im Rahmen einer Vorstandssitzung der SG Guldental überraschte der stellvertretende Kreisvorsitzende Volker Erbach, der schon seit Jahrzehnten für die Kasse der SG Guldental als Erster Kassierer verantwortlich ist.