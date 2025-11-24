Kassierer der SG Guldental DFB-Ehrenamts-Uhr geht an Volker Erbach 24.11.2025, 13:45 Uhr

i Werner Ehle (rechts) überreicht Volker Erbach die DFB-Ehrenamts-Uhr. Bernd von der Weiden (links), Vorsitzender der SG Guldental, freut sich. Ehle

Sie hat einen großen ideellen Wert, die DFB-Ehrenamts-Uhr. Volker Erbach von der SG Guldental darf sich über ein Exemplar freuen.

Einmal mehr hat Werner Ehle, der Ehrenamts-Beauftragte des Fußballkreises Bad Kreuznach, einen verdienten Fußballfunktionär mit einer DFB-Ehrenamts-Uhr ausgezeichnet.Im Rahmen einer Vorstandssitzung der SG Guldental überraschte der stellvertretende Kreisvorsitzende Volker Erbach, der schon seit Jahrzehnten für die Kasse der SG Guldental als Erster Kassierer verantwortlich ist.







