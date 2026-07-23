13 Erstrundenspiele stehen an Derby beim SV Heimbach ist das Highlight im Kreispokal Sascha Nicolay 23.07.2026, 16:12 Uhr

i Viel Arbeit für den Trainer der SG Veitsrodt/Tiefenstein am Wochenende. Carsten Beicht muss im Kreispokal am Samstag und Sonntag coachen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der FC Achtelsbach ist schon weiter. Wer ihn begleitet, das entscheidet sich am Samstag und Sonntag in insgesamt 13 Partien der ersten Kreispokal-Runde. Um Runde zwei schnell auslosen zu können, richtet der Kreisvorsitzende eine Bitte an die Klubs.

Das erste richtig ernste Fußball-Wochenende im Kreis Birkenfeld steht vor der Tür. 13 Spiele der ersten Runde im Kreispokal werden am Samstag und Sonntag angepfiffen. Highlight-Partie ist das Derby am Sonntag (15 Uhr) zwischen dem SV Heimbach und der SG Unnertal.







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