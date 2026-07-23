Der FC Achtelsbach ist schon weiter. Wer ihn begleitet, das entscheidet sich am Samstag und Sonntag in insgesamt 13 Partien der ersten Kreispokal-Runde. Um Runde zwei schnell auslosen zu können, richtet der Kreisvorsitzende eine Bitte an die Klubs.
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Das erste richtig ernste Fußball-Wochenende im Kreis Birkenfeld steht vor der Tür. 13 Spiele der ersten Runde im Kreispokal werden am Samstag und Sonntag angepfiffen. Highlight-Partie ist das Derby am Sonntag (15 Uhr) zwischen dem SV Heimbach und der SG Unnertal.