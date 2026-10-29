Als es für den SC Idar-Oberstein im Verbandspokal-Viertelfinale bei Südwest Ludwigshafen eng wurde, da biss der Torjäger auf die Zähne und zeigte in der Verlängerung seine Klasse. Der Sieg des SC war allerdings teuer erkauft.
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Für einen kleinen Freudentanz reichte die Kraft gerade noch. Denn der Einzug ins Halbfinale des Fußball-Verbandspokals war für den SC Idar-Oberstein extrem teuer erkauft, musste man doch beim 5:2 (2:2, 2:0)-Erfolg klassentieferen SV Südwest Ludwigshafen in die Verlängerung und trat die Heimreise mit vier neu Verletzten an Bord an.