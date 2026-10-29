SC Idar steht im Halbfinale Der Zimmer-Service liefert auch mit angebrochenem Zeh Matthias Schlenger 29.10.2026, 10:27 Uhr

i In der Halbzeitpause war Florian Zimmer guter Laune und hoffte wohl noch, dass ihn sein SC Idar-Oberstein nicht brauchen würde. Doch dann musste der Zimmer-Service doch ran – und lieferte in der Verlängerung doppelt. Stefan Ding

Als es für den SC Idar-Oberstein im Verbandspokal-Viertelfinale bei Südwest Ludwigshafen eng wurde, da biss der Torjäger auf die Zähne und zeigte in der Verlängerung seine Klasse. Der Sieg des SC war allerdings teuer erkauft.

Für einen kleinen Freudentanz reichte die Kraft gerade noch. Denn der Einzug ins Halbfinale des Fußball-Verbandspokals war für den SC Idar-Oberstein extrem teuer erkauft, musste man doch beim 5:2 (2:2, 2:0)-Erfolg klassentieferen SV Südwest Ludwigshafen in die Verlängerung und trat die Heimreise mit vier neu Verletzten an Bord an.







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