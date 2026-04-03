Ostermontag Pokal-Halbfinale Der SV Stipshausen hat Respekt, aber keine Angst Sascha Nicolay 03.04.2026, 15:10 Uhr

i Timo Blinn, der Spielertrainer des SV Weiersbach (rechts), hat mit seiner Mannschaft die Chance, das Pokal-Endspiel zu erreichen. Gegner ist allerdings Titelverteidiger SV Buhlenberg. Stefan Ding

Wenn alles nach Plan läuft, dann ziehen am Ostermontag der SV Buhlenberg beim SV Weiersbach und die SG Niederhambach/Schwollen gegen den SV Stipshausen ins Kreispokaal-Endspiel ein. Doch planmäßig verlaufen Pokalspiele oft überhaupt nicht

Wer zieht ins Endspiel im Fußball-Kreispokal ein? Diese Frage wird am Ostermontag (14.30 Uhr) in den beiden Halbfinal-Begegnungen beantwortet. A-Klasse gegen A-Klasse heißt es beim SV Weiersbach, wo Titelverteidiger SV Buhlenberg zu Gast ist, während es in Niederhambach zum B-Klasse-Duell zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem SV Stipshausen kommt.







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