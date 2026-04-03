Wenn alles nach Plan läuft, dann ziehen am Ostermontag der SV Buhlenberg beim SV Weiersbach und die SG Niederhambach/Schwollen gegen den SV Stipshausen ins Kreispokaal-Endspiel ein. Doch planmäßig verlaufen Pokalspiele oft überhaupt nicht
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Wer zieht ins Endspiel im Fußball-Kreispokal ein? Diese Frage wird am Ostermontag (14.30 Uhr) in den beiden Halbfinal-Begegnungen beantwortet. A-Klasse gegen A-Klasse heißt es beim SV Weiersbach, wo Titelverteidiger SV Buhlenberg zu Gast ist, während es in Niederhambach zum B-Klasse-Duell zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem SV Stipshausen kommt.