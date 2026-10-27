Gast bei Südwest Ludwigshafen Der SC Idar-Oberstein nimmt das Halbfinale ins Visier Sascha Nicolay 27.10.2026, 13:03 Uhr

i Um ins Halbfinale des Verbandspokals einzuziehen, will der SC Idar-Oberstein – wie hier Matthias Ruster (in weiß, am Ball) – notfalls auch mit dem Kopf durch die Wand rennen. Bei Landesligist Südwest Ludwigshafen soll ein Sieg her. Joachim Hähn

Zieht der SC Idar-Oberstein nach 13 Jahren wieder einmal ins Halbfinale des Verbandspokals ein? Am Mittwoch, 19.30 Uhr, besteht bei Landesligist Südwest Ludwigshafen die große Chance. Die Partie hat ein paar spannende „Nebengeräusche“.

Die große Chance, ins Halbfinale des Fußball-Verbandspokals einzuziehen, hat am Mitttwoch der SC Idar-Oberstein. Der Verbandsligist gastiert bei Ost-Landesligist Südwest Ludwigshafen. Angepfiffen wird dieses letzte Viertelfinalspiel um 19.30 Uhr auf dem Rasen in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen.







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