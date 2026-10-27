Zieht der SC Idar-Oberstein nach 13 Jahren wieder einmal ins Halbfinale des Verbandspokals ein? Am Mittwoch, 19.30 Uhr, besteht bei Landesligist Südwest Ludwigshafen die große Chance. Die Partie hat ein paar spannende „Nebengeräusche“.
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Die große Chance, ins Halbfinale des Fußball-Verbandspokals einzuziehen, hat am Mitttwoch der SC Idar-Oberstein. Der Verbandsligist gastiert bei Ost-Landesligist Südwest Ludwigshafen. Angepfiffen wird dieses letzte Viertelfinalspiel um 19.30 Uhr auf dem Rasen in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen.