Die zweite Kreispokal-Runde im Kreis Birkenfeld am Dienstag und Mittwoch hat es durchaus in sich. Ziemlich spannende Duelle sind ausgelost worden. Am prickelndsten ist das Gastspiel des Bollenbacher SV beim TuS Kirschweiler.
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Im Fußballkreis Birkenfeld ist eine richtige Pokal-Woche. Auf drei Plätzen rollt die Kugel am Mittwoch in der dritten des Verbandspokals und satte 13-mal wird am Dienstag und Mittwoch in der zweiten Kreispokal-Runde gekickt. Drei Kreisspokal-Partien finden am Dienstag, zehn am Mittwoch statt – und es sind äußerst attraktive Begegnungen dabei.