Runde zwei unter der Woche Der Kreispokal-Knaller steigt beim TuS Kirschweiler Sascha Nicolay 10.08.2026, 13:43 Uhr

i Das Trainerteam des TuS Kirschweiler, Thiago, Marvin Ensch und Paulo de Souza freut sich auf eine spannende Kreispokal-Partie gegen den Bollenbacher SV. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die zweite Kreispokal-Runde im Kreis Birkenfeld am Dienstag und Mittwoch hat es durchaus in sich. Ziemlich spannende Duelle sind ausgelost worden. Am prickelndsten ist das Gastspiel des Bollenbacher SV beim TuS Kirschweiler.

Im Fußballkreis Birkenfeld ist eine richtige Pokal-Woche. Auf drei Plätzen rollt die Kugel am Mittwoch in der dritten des Verbandspokals und satte 13-mal wird am Dienstag und Mittwoch in der zweiten Kreispokal-Runde gekickt. Drei Kreisspokal-Partien finden am Dienstag, zehn am Mittwoch statt – und es sind äußerst attraktive Begegnungen dabei.







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