Runde zwei unter der Woche
Der Kreispokal-Knaller steigt beim TuS Kirschweiler
Das Trainerteam des TuS Kirschweiler, Thiago, Marvin Ensch und Paulo de Souza freut sich auf eine spannende Kreispokal-Partie ge
Das Trainerteam des TuS Kirschweiler, Thiago, Marvin Ensch und Paulo de Souza freut sich auf eine spannende Kreispokal-Partie gegen den Bollenbacher SV.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die zweite Kreispokal-Runde im Kreis Birkenfeld am Dienstag und Mittwoch hat es durchaus in sich. Ziemlich spannende Duelle sind ausgelost worden. Am prickelndsten ist das Gastspiel des Bollenbacher SV beim TuS Kirschweiler. 

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Im Fußballkreis Birkenfeld ist eine richtige Pokal-Woche. Auf drei Plätzen rollt die Kugel am Mittwoch in der dritten des Verbandspokals und satte 13-mal wird am Dienstag und Mittwoch in der zweiten Kreispokal-Runde gekickt. Drei Kreisspokal-Partien finden am Dienstag, zehn am Mittwoch statt – und es sind äußerst attraktive Begegnungen dabei.
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