FC Schmittweiler triumphiert Der 20. Siebenmeter entscheidet: Koch hält Sieg fest Olaf Paare 05.01.2026, 13:25 Uhr

i So sehen Sieger aus: Der FC Schmittweiler feiert den Gewinn des Regionalturniers mit (hinten von rechts) Trainer Murat Yasar, Justus Rech, Niko Schmidt, Aurel Rech, Jan Petrov, Dennis Köhler, Betreuer Tobias Karch sowie (vorne von links) Erkan Akcan, Christian Rech, Christian Koch, Akif Besler und Milan Klein. Klaus Castor

Ein episches Siebenmeterschießen brachte die Entscheidung. Der FC Schmittweiler setzte sich im Finale des Futsal-Regionalturniers gegen den Lokalrivalen SG Meisenheim durch. Der gute Zuschauerzuspruch zeigt, dass der Kreis auf dem richtigen Weg ist.

Die Männer in Rot stürzten sich beim finalen Jubel auf den Mann im grünen Dress. Die Spieler des FC Schmittweiler-Callbach wussten, bei wem sie sich nach dem Gewinn des Regionalturniers im Rahmen der SWFV-Futsalmeisterschaft zu bedanken hatten. Torwart Christian Koch parierte im Siebenmeterschießen vier Schüsse und sicherte so seinem Team den Sieg bei der inoffiziellen Kreismeisterschaft.







