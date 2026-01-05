Der 20. Siebenmeter entscheidet: Koch hält Sieg fest

Ein episches Siebenmeterschießen brachte die Entscheidung. Der FC Schmittweiler setzte sich im Finale des Futsal-Regionalturniers gegen den Lokalrivalen SG Meisenheim durch. Der gute Zuschauerzuspruch zeigt, dass der Kreis auf dem richtigen Weg ist.
Lesezeit 4 Minuten
Die Männer in Rot stürzten sich beim finalen Jubel auf den Mann im grünen Dress. Die Spieler des FC Schmittweiler-Callbach wussten, bei wem sie sich nach dem Gewinn des Regionalturniers im Rahmen der SWFV-Futsalmeisterschaft zu bedanken hatten. Torwart Christian Koch parierte im Siebenmeterschießen vier Schüsse und sicherte so seinem Team den Sieg bei der inoffiziellen Kreismeisterschaft.