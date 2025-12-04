Das Hallenspektakel startet in Birkenfeld und Rhaunen

Hallenfußball ist im Fußballkreis Birkenfeld traditionell eine besondere Sache. Die VG Birkenfeld und die VG Herrstein/Rhaunen eröffnen den Meisterschaftsreigen zwischen Weihnachten und Silvester.
Am Wochenende wird auf einigen Plätzen des Fußballkreises Birkenfeld noch um Ligapunkte gekickt, doch die Hallenrunde wirft bereits ihre Schatten voraus. In gut drei Wochen startet der Männer-Budenzauber. Die Meisterschaften der Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein/Rhaunen eröffenen das Spektakel.