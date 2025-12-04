Budenzauber nach Weihnachten Das Hallenspektakel startet in Birkenfeld und Rhaunen Sascha Nicolay 04.12.2025, 12:14 Uhr

i Proppenvoll wird die Sporthalle am Berg zwischen Weihnachten und Silvester wieder sein, wenn die Meisterschaft der VG Birkenfeld ausgetragen wird. Auch in der VG Herrstein/Rhaunen wird dann schon gekickt -- wenn auch nur in der Vorrunde. Stefan Ding

Hallenfußball ist im Fußballkreis Birkenfeld traditionell eine besondere Sache. Die VG Birkenfeld und die VG Herrstein/Rhaunen eröffnen den Meisterschaftsreigen zwischen Weihnachten und Silvester.

Am Wochenende wird auf einigen Plätzen des Fußballkreises Birkenfeld noch um Ligapunkte gekickt, doch die Hallenrunde wirft bereits ihre Schatten voraus. In gut drei Wochen startet der Männer-Budenzauber. Die Meisterschaften der Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein/Rhaunen eröffenen das Spektakel.







