Zum zweiten Mal in Folge ist gleich beim ersten Auftritt im Fußball-Verbandspokal Endstation für den SV Alemannia Waldalgesheim. Das einstige Pokalteam unterlag beim klassentieferen SVW Mainz mit 2:3 (2:2). „Wenn es dir nicht gelingt, über 90 Minuten deine Konzentration hochzuhalten, dann passieren solche typischen Pokalspiele“, erklärte SVA-Trainer Elvir Melunovic, der sich ärgerte: „Eigentlich war es unser klares Ziel, weiterzukommen. Die Jungs haben sich auch bemüht, aber der Gegner trat einfach aggressiver auf als wir.“ Dabei gingen die Waldalgesheimer durch Nils Gräff (14.) und Henry Kreling (24.) zweimal in Führung. Für die Gastgeber glichen Leon Nauth (20.) und Dominik Higi (28.) aus. Das 2:3 von Jonas Eichbladt direkt nach der Pause (48.) war dann ein Wirkungstreffer, von dem sich die Alemannia nicht erholte.

SV Alemannia Waldalgesheim: Gebhard – Gänz, Padberg, Goncalves, Iten, Ludwig (46. Shamshon) – Atanley – Grünewald, Gräff – Kreling, Pira (78. Kruger).