Veitsrodter Heimschiedsrichter zeigt zwei eigenen Spielern Rot – SV Gimbweiler siegt erstmals nicht

i Der SV Göttschied II (schwarze Trikots) behauptete seine Tabellenführung in der C-Klasse Birkenfeld 1 durch ein 2:0 über die SG Bergen/Berschweiler II. Foto: Joachim Hähn

In der C-Klasse Birkenfeld hat der SV Gimbweiler zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewonnen. Der Spitzenreiter von Staffel 2 schrammte beim VfL Weierbach II sogar an der ersten Niederlage vorbei, aber Torjäger Marvin Liedke rettete noch ein 2:2. Aber der TuS Rötsweiler-Nockenthal nutzte die Gunst der Stunde, gewann das Verfolgerduell beim FC Achtelsbach klar mit 4:0 und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf die Gimbweilerer.