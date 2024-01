Plus Rötsweiler-Nockenthal Patrick Michel wird Trainer beim TuS Rötsweiler-Nockenthal: Markus Hertrich will kürzertreten Mit einem neuen Spielertrainer wird der TuS Rötsweiler-Nockenthal in die kommende Saison gehen. Patrick Michel wird das Amt von Markus Hertrich übernehmen. Von Sascha Nicolay

Hertrich war an den Verein mit dem Wunsch herangetreten, dass er nach der laufenden Spielzeit als Coach aufhören und kürzertreten möchte. Der TuS Rötsweiler-Nockenthal ging also auf Trainersuche. „Wir haben dann gehört, dass sich die Wege von Patrick Michel und dem TuS Oberbrombach am Saisonende trennen und haben bei Patrick ...