Legt der TV Hettenrodt zweistellig nach? – In Staffel 2 kicken nur vier Teams – sechs sind spielfrei

Die C-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld präsentiert sich auch am zweiten Spieltag in merkwürdiger Form. Gerade einmal zehn Partien finden in den drei Staffeln insgesamt statt. In Staffel 2 gibt es sogar mehr Mannschaften, die spielfrei sind als Teams, die auflaufen.