Die Frühstarter der SG Rheinhessen II haben in der C-Klasse Bad Kreuznach 2 nun schon ihre zweite Partie bestritten, während das Gros der Teams erst nächste Woche in den Spielbetrieb einsteigt.

Für den Kontrahenten war es eine Premiere, nicht nur in dieser Saison. Der neue Zweitmannschaftszusammenschluss aus VfL Sponheim und TuS Roxheim bestritt seine allererste Partie und erreichte in Badenheim ein 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Thorsten Braun (29.), 1:1 Nuno Simoes (49.), 2:1, 3:3 Kaan Ok (55., 81.), 2:2 Shady Chabo (70.), 2:3 Ömer Boztepe (73.).