FC Martinstein: Vorsitzende ist mächtig stolz aufs Meisterteam

i Meisterlich: Der FC Martinstein sicherte sich mit einem 10:0 gegen den FSV Rehborn II den Titel in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 2. Am finalen Erfolg waren beteiligt: Ionut Canipeanu, Angelo Keller, Nicolae Opran, Ovidiu Bumb, Stefanita Craciunescu, Valentin Cercel, Marius Valcauan, Matheus Hoffmann, Petrisor Preda, Cristian Babira, Leonard Moge, Mihai Chelu, Ionut Cristea, Florin Tusluc, Constantin Cucu, Constantin Lola, Ioan Pesti, Pascal Trümpert sowie Trainer Teodor Gucianu. Foto: Michael Ottenbreit

Zwei Tage lang wurde beim FC Martinstein die Meisterschaft in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 2 gefeiert. Nachdem am Freitagabend mit dem 10:0 (6:0) über den FSV Rehborn II der Titelgewinn eingetütet wurde, traf sich das Team am Samstag noch einmal im Sportheim, um das Meisterstück ausgiebig zu feiern.