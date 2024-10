Plus Kreis Birkenfeld

FC Achtelsbach gewinnt 7:0: Nur acht C-Klasse-Spiele in drei Staffeln

Werner Wegendt Von Sascha Nicolay

i Der Wildenburger Jan Schneider (links) muss sich gegen einen Akteur der Spvgg Fischbach II behaupten. Die Wildenburger Zweite siegte 4:0. Foto: Hähn

Zusammen gerade einmal acht Partien gingen in den drei Staffeln der C-Klasse Birkenfeld am Wochenende über die Bühne. Dabei schob sich die SG Oberreidenbach/Sien durch einen Heimsieg gegen den TuS Hintertiefenbach in den Bereich der Aufstiegsanwärter in Staffel 1.