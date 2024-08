Plus Kreis Birkenfeld Der TV Hettenrodt meldet sich zurück: TV Grumbach II ist der Premierengegner Von Sascha Nicolay Auch die C-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld starten am Sonntag in die Saison. Unter den Mannschaften befindet sich auch ein Neuling, oder richtiger – ein Rückkehrer. Der TV Hettenrodt bestreitet nach mehr als sechs Jahren wieder ein Punktspiel mit einem eigenständigen Team. Lesezeit: 1 Minute

Zum letzten Mal trat der TV Hettenrodt in Eigenregie am letzten Spieltag der Saison 2017/2018 beim FC Brücken II an und gewann 7:1. Lukas Lind schoss das bislang letzte Tor für die Hexenrocker. Sieben Treffer gelangen den Hettenrodtern auch bei ihrem letzten Heimspiel mit einer eigenen Mannschaft. Gegen die zweite ...