Plus Kreis Birkenfeld

C-Klasse Birkenfeld: Erneut viele Kantersiege

i Manndeckung: Der Verteidiger der Spvgg Wildenburg II (in blau) lässt seinem Gegner von der SG Idar-Oberstein II keinen Spielraum. Foto: Joachim Hähn

Erneut waren die Birkenfelder Fußball-C-Klassen ein Garant für viele Tore: In acht der elf Partien fielen mehr als fünf Treffer, drei zweistellige Siege waren darunter. An den Tabellenspitzen gab es wenig Neues. Die drei Spitzenreiter (SV Göttschied II, SV Gimbweiler und Spvgg Nahbollenbach II) siegten zu null. Die Spiele in der Übersicht: