C-Klasse Birkenfeld: Ein 6:8-Schützenfest in Niederwörresbach – 14 Tore fallen auch beim SV Gimbweiler

Werner Wegendt Von Sascha Nicolay

i Gleich drei Akteure des TuS Hintertiefenbach versuchen, den Angreifer des TV Hettenrodt zu stoppen. Letztlich setzten sich die Hettenrodter 7:0 durch. Foto: Joachim Hähn

14 Tore fielen in der C-Klasse sowohl in Gimbweiler als auch in Niederwörresbach. Während die Gimbweilerer zu Hause die SG Berglangenbach/Ruschberg II 14:0 auseinandernahmen, unterlag der SV Niederwörresbach II in einem Schützenfest der besonderen Art der Spvgg Nahbollenbach II 6:8.