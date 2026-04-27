TuS Kirschweiler feiert Titel Zwischendurch zweifelte Meistertrainer Ensch auch mal Sascha Nicolay 27.04.2026, 13:26 Uhr

i Der TuS Kirschweiler feiert. Im ersten Jahr nach dem Neustart sind die Kirschweilerer ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und Meister in der C-Klasse geworden. Nächste Saiosn will der TuS nun in der B-Klasse angreifen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Kirschweiler hat abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. Doch die Meisterschaft in der C-Klasse zu erringen, war schwieriger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

Große Freude herrschte am Sonntagnachmittag beim TuS Kirschweiler. Mit einem 4:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Niederwörresbach II ist der Traditionsverein Meister der C-Klasse Birkenfeld 3 geworden. Damit haben die Kirschweilerer ein Jahr nach ihrer wieder gewonnenen Eigenständigkeit ihr erstes sportliches Ziel abgehakt.







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