TuS Kirschweiler feiert Titel
Zwischendurch zweifelte Meistertrainer Ensch auch mal
Der TuS Kirschweiler feiert. Im ersten Jahr nach dem Neustart sind die Kirschweilerer ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und
Der TuS Kirschweiler feiert. Im ersten Jahr nach dem Neustart sind die Kirschweilerer ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und Meister in der C-Klasse geworden. Nächste Saiosn will der TuS nun in der B-Klasse angreifen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Kirschweiler hat abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. Doch die Meisterschaft in der C-Klasse zu erringen, war schwieriger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

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Große Freude herrschte am Sonntagnachmittag beim TuS Kirschweiler. Mit einem 4:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Niederwörresbach II ist der Traditionsverein Meister der C-Klasse Birkenfeld 3 geworden. Damit haben die Kirschweilerer ein Jahr nach ihrer wieder gewonnenen Eigenständigkeit ihr erstes sportliches Ziel abgehakt.

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C-Klasse (Birkenfeld)Sport

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