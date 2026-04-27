Der TuS Kirschweiler hat abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. Doch die Meisterschaft in der C-Klasse zu erringen, war schwieriger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
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Große Freude herrschte am Sonntagnachmittag beim TuS Kirschweiler. Mit einem 4:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Niederwörresbach II ist der Traditionsverein Meister der C-Klasse Birkenfeld 3 geworden. Damit haben die Kirschweilerer ein Jahr nach ihrer wieder gewonnenen Eigenständigkeit ihr erstes sportliches Ziel abgehakt.