Kampflos setzt die SG Rhaunen/Bundenbach II in Staffel 1 der C-Klasse Birkenfeld Spitzenreiter TV Hettenrodt weiter unter Druck. In Staffel 2 muss sich der TuS Rötsweiler-Nockenthal nun wohl mit den Aufstiegsspielen anfreunden.

Nur insgesamt sieben Spiele fanden am vergangenen Wochenende in den drei C-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld statt. In Staffel 1 fielen gleich zwei Spiele aus. In Staffel 1 fiel auch die Partie de SG Rhaunen/Bundenbach II gegen die SG Bergen/Berschweiler II aus. Die Gäste verzichteten, sodass die Rhaunener nach Punkten wieder mit dem TV Hettenrodt gleichzogen.

In Staffel 2 könnte die Meisterschaftsentscheidung gefallen sein. Der TuS Rötsweiler-Nockenthal kam nicht über ein Remis bei der SG Niederhambach/Schwollen II hinaus, weshalb der SV Gimbweiler nun fünf Punkte Vorsprung hat. Tim Sesterhenn verwandelte gleich zwei Elfmeter für die Niederhambacher und verhinderte so den Sieg, den Rötsweiler gebraucht hätte, um noch aus eigener Kraft Meister werden zu können. Immerhin glich der TuS zweimal aus, zum 2:2 gar in der 90. Minute.

Keine Blöße gab sich in Staffel 3 der SV Buhlenberg II, der den SV Niederwörresbach II mit 6:0 auf die Heimreise schickte. Dreimal erfolgreich dabei war Timo Heub. Die Buhlenberger haben nun genau wie Verfolger TuS Veitsrodt II 37 Punkte auf dem Konto, aber zwei Spiele weniger als dieser ausgetragen. Rechnerisch keine Chance mehr auf einen der zwei vorderen Plätze hat der aktuelle Dritte ASV Langweiler-Merzweiler II, der sein Auswärtsspiel beim TuS Oberbrombach II knapp verlor.

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach II – SG Perlbachtal II 0:7 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Sebastian Demel (6., 27.), 0:3 Christian Bernhard (45.), 0:4 Christopher Emrich (51.), 0:5, 0:6, 0:7 Dennis Stiebitz (53., 71., 75.).

SG Rhaunen/Bundenbach II – SG Bergen/Berschweiler II ausgefallen. Die Gäste verzichteten auf die Austragung. Die Punkte gehen an Rhaunen II.

Spvgg Teufelsfels II – TuS Rötsweiler-Nockenthal II ausgefallen. Die Partie wird neu angesetzt.

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Weiersbach II – VfL Weierbach II 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Mohammed Kasem Alfallaha (19.), 0:2 Emre Arik (36.), 0:3 Christian Engelmann (45.), 1:3 Josua Beutler (78.), 1:4 Aidan Buzo (86.), 1:5 Niklas Merscher (88.).

SG Niederhambach/Schwollen II – TuS Rötsweiler-Nockenthal 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Tim Sesterhenn (70./Elfmeter), 1:1 Marc Holzapfel (74.), 2:1 Sesterhenn (87./Elfmeter), 2:2 Jonas Schmidt (90.).

C-Klasse Birkenfeld 3

Spvgg Nahbollenbach II – SV Mittelreidenbach II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Mustafa Ahmad (23.), 1:1 Christian Sommer (32.), 1:2 Andreas Ströher (35.), 2:2 Rocken Sinala (50.), 2:3 Rene Simon (53.), 3:3 Sinala (64.).

SG Bärenbach/Becherbach II – Spvgg Fischbach II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Clemens Krüger (4.), 1:1 Davin Kellner (78.).

SV Buhlenberg II – SV Niederwörresbach II 6:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Timo Heub (40., 46.), 3:0 Ricardo Whitson (53.), 4:0 Heub (57.), 5:0 Christopher Oschatz (61.), 6:0 Alexis Currier (90.).

TuS Oberbrombach II – ASV Langweiler/Merzweiler II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Erik Krummenauer (22.), 1:1 Poyraz Öksüzer (32.), 2:1 Karsten Jung (55.).