Letzte Runde der „Bodenliga“ Zwei C-Klasse-Meister könnten in die A-Klasse springen Sascha Nicolay 26.07.2026, 13:03 Uhr

i Der TuiS Rötsweiler-Nockenthal (blaue Trikots) startet in dieser Saison wieder in der C-Klasse im Kreis Birkenfeld. Er stellt in der untersten Liga eine von vier ersten Mannschaften. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auch im Fußballkreis Birkenfeld wird die C-Klasse-Saison mit drei Staffeln besonders. Es ist erstens die letzte für die C-Klasse und sie bietet zwei Meistern die Möglichkeit eines ungewöhnlichen Aufstiegs.

In ihre letzte Spielzeit geht die C-Klasse. Im Zuge der Ligen-Reform hat der Südwestdeutsche Fußballverband die C-Klasse ab der Saison 2027/2028 abgeschafft. Neue „Bodenliga“ ist ab diesem Zeitpunkt die B-Klasse. Das führt dazu, dass alle Mannschaften, die diesmal in der C-Klasse kicken, zu B-Klässlern werden – sofern sie weiter am Start sein möchten.







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