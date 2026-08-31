TuS Rötsweiler siegt 3:0 Wilzenberger Torfabrik bleibt ohne Erfolgserlebnis Werner Wegendt 31.08.2026, 09:39 Uhr

i Kein Durchkommen für den TuS Rötsweiler-Nockenthal? Der Schein trügt. Die Gastgeber (weiße Trikots) gewannen das Spitzenspiel gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler. Joachim Hähn

Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es kein 13. Deck – aus Aberglaube meiden viele die Zahl. Die Spvgg Teufelsfels II feierte dagegen die 13, landete sie doch einen 13:1-Kantersieg gegen den TuS Hintertiefenbach II.

Nur ein Rumpfprogramm ging in den Birkenfelder Fußball-C-Klassen über die Bühne. Dabei stachen die torfreudigen Spieler der Spvgg Teufelsfels II heraus, die dem TuS Hintertiefenbach II 13 Buden einschenkten. Das Erstmannschaftsduell zwischen dem TuS Rötsweiler-Nockenthal und dem SV Wilzenberg-Hußweiler hatte tabellarische Aussagekraft, für die Gäste war das 0:3 schließlich die erste Saisonniederlage.







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