Entscheidung in Rötsweiler Weierbach II oder Veitsrodt II wollen Meister werden Sascha Nicolay 21.05.2026, 14:58 Uhr

i Die SG Veitsrodt/Tiefenstein II (in rot) möchte am Freitag im Entsscheidungsspiel in Rötsweiler Meister werden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Wenn das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zwischen dem VfL Weierbach II und der SG Veitsrodt/Tiefenstein II in Rötsweiler so läuft wie das Runden-Rückspiel der beiden Teams, dann erwartet die Zuschauer ein Spektakel.

Wer bekommt die Meisterurkunde in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 1? Diese Frage wird am Frage auf dem Rasenplatz des TuS Rötsweiler-Nockenthal geklärt. Um 19 Uhr stehen sich dort die zweiten Mannschaften der SG Veitsrodt/Tiefenstein und des VfL Weierbach gegenüber.







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