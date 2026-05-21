Wenn das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zwischen dem VfL Weierbach II und der SG Veitsrodt/Tiefenstein II in Rötsweiler so läuft wie das Runden-Rückspiel der beiden Teams, dann erwartet die Zuschauer ein Spektakel.
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Wer bekommt die Meisterurkunde in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 1? Diese Frage wird am Frage auf dem Rasenplatz des TuS Rötsweiler-Nockenthal geklärt. Um 19 Uhr stehen sich dort die zweiten Mannschaften der SG Veitsrodt/Tiefenstein und des VfL Weierbach gegenüber.