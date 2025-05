Theoretisch kann es in der C-Klasse den ersten Meister im Fußballkreis Birkenfeld geben. Allerdings bedarf es unwahrscheinlicher Schützenhilfe, damit der SV Gimbweiler schon am Sonntag die Sektkorken knallen lassen darf.

Das Spiel der Spiele in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld wird am Sonntag in Hettenrodt ausgetragen. Um 15 Uhr kommt es dort zum Gipfeltreffen der Staffel 1 zwischen dem TVH und der SG Rhaunen/Bundenbach II. Kurios: Die Rhaunener spielen eine klasse Runde und haben erst einmal verloren. Aber die Hexenrocker sind noch überragender. Sie haben bisher alle Spiele gewonnen und führen so mit drei Punkten Vorsprung. Gewinnen die Hettenrodt, ist ihnen der Titel kaum noch streitig zu machen.

Der SV Gimbweiler hat in Staffel 2 womöglich schon am Sonntag seinen ersten Meister-Matchball. Ob es so sein wird, weiß die SVG-Mannschaft beim Anpfiff gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler um 15 Uhr. Denn zwei Stunden zuvor spielt der TuS Rötsweiler-Nockenthal, der einzige Titel-Konkurrent, beim TuS Niederbrombach II. Fünf Punkte trennen den SVG und Rötsweiler. Das heißt: Nur wenn Rötsweiler in Niederbrombach nicht gewinnt, kann Gimbweiler die Meisterschaft perfekt machen.