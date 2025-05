In Staffel 1 der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld hat der TV Hettenrodt seinen 16. Sieg im 16. Spiel eingefahren. Diesmal kampflos, denn die SG Bergen/Berschweiler II trat nicht an. Die Hettenrodter führen die Tabelle weiter an - mit drei Punkten Vorsprung auf die SG Rhaunen/Bundenbach II. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich beide Mannschaften im Gipfeltreffen in Hettenrodt gegenüber. Gewinnt der TVH da, dann dürften ihm Meisterschaft und Aufstieg kaum zu nehmen sein.

Nur zwei Spiele fanden in Staffel 2 statt: Einen 13:1-Kantersieg feierte der SV Wilzenberg-Hußweiler im Derby gegen die Niederbrombacher Zweite, wobei sich Michael Rieb und Dimitrij Wolf jeweils viermal in die Torschützenliste eintrugen, Matthias Glaser ein lupenreiner Hattrick binnen vier Minuten gelang und auch Jordan Flesch doppelt traf. Abwechslungs- und torreich war auch das Duell zwischen dem VfL Weierbach II und der SG Niederhambach/Schwollen II, das die Gäste dank zweier Tore von Max Kämmerling in den finalen Spielminuten letztlich für sich entschieden.

In der C-Klasse 3 ließ Tabellenführer Buhlenberg II bei der Spvgg Nahbollenbach II nichts anbrennen und siegte dank der beiden Doppelpacker Ricardo Whitson und Niklas Wulff mit 4:1. Auch der Dritte ASV Langweiler-Merzweiler II (gegen die Spvgg Wildenburg II) und der Vierte SG Bärenbach/Becherbach II (6:0-Auswärtssieg beim SV Mittelreidenbach II) fuhren Dreier ein.

C-Klasse Birkenfeld 1

SG Bergen/Berschweiler II - TV Hettenrodt ausgefallen. Die SG verzichtete auf die Austragung. Die Punkte gehen an den TV Hettenrodt.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach II - SV Göttschied II 5:7 (3:3). Tore: 1:0 Tom Holmelin (28.), 1:1 Matthias Düwel (30.), 2:1 Holmelin (32.), 2:2 Erick Adler (36.), 3:2 Holmelin (41.), 3:3 Düwel (48.), 3:4 Christian Sommer (50.), 4:4 Danilo Lennon (58.), 5:4 Leandro Aust (63.), 5:5 Holmelin (69./Eigentor), 5:6 Maximilian Storr (77.), 5:7 Rene Kohlrusch (89.). Anmerkung: Die Breienthaler spielen außer Konkurrenz.

TuS Rötsweiler-Nockenthal II - SG Oberreidenbach/Sien 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Sebastian Geibel (19.), 2:0 Markus Hertrich (39.), 3:0 Pascal Flechtner (45.), 3:1 Boris Franklin Wouane Tchoumta (61.).

TuS Hintertiefenbach - SG Perlbachtal II 3:4 (3:2). Tore: 0:1 Ronnie Vandre (7./Elfmeter), 1:1 Hedayat Alizade (23.), 2:1 Justin Görg (36.), 2:2 Vandre (42.), 3:2 Görg (45.), 3:3 Sebastian Demel (59.), 3:4 Mirco Braun (89.).

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Wilzenberg-Hußweiler - TuS Niederbrombach II 13:1 (8:0). Tore: 1:0 Michael Rieb (5.), 2:0 Dimitrij Wolf (19.), 3:0 Jordan Flesch (21.), 4:0 Rieb (26.), 5:0 Wolf (28.), 6:0, 7:0 Rieb (33., 40.), 8:0 Wolf (42.), 8:1 Nderim Bektesh (51.), 9:1, 10:1, 11:1 Matthias Glaser (52., 54., 56.) 12:1 Flesch (65.), 13:1 Wolf (70.).

VfL Weierbach II - SG Niederhambach/Schwollen II 4:6 (1:3). Tore: 1:0 Niklas Merscher (8.), 1:1 Ramon Di Centa (10.), 1:2 Daniel Hoffmann (32.), 1:3 Philipp Herber (36.), 2:3 Merscher (52.), 2:4 Di Centa (54.), 3:4 Felix Winckers (58.), 4:4 Fabrizio Alcamo (73.), 4:5, 4:6 Max Kämmerling (82., 88.).

C-Klasse Birkenfeld 3

SV Mittelreidenbach II – SG Bärenbach/Becherbach II 0:6 (0:4). Tore: 0:1 Toney Mitchell (10.), 0:2, 0:3 Christian Selzer (18., 27.), 0:4 Erik Bomm (39.), 0:5 Mario Jakoby (58.), 0:6 Mitchell (72.).

ASV Langweiler/Merzweiler II – Spvgg Wildenburg II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Christopher Kreischer (17.), 1:1 Marius Müller (47.), 2:1 Cedric Theobaldt (67.), 3:1 Sebastian Kappel (82./Foulelfmeter), 4:1 Kreischer (86.).

SV Niederwörresbach II - TuS Oberbrombach II 3:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Nico Leonhard (69., 74.), 3:0 Julian Jung (78.).

Spvgg Nahbollenbach II – SV Buhlenberg II 1:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Ricardo Ryan Whitson (7., 34.), 1:2 Mike Chvat (39.), 1:3, 1:4 Niklas Wulff (61., 64.).