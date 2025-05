Noch müssen die Sektkorken beim SV Gimbweiler in der Flasche bleiben. Vielleicht fliegen sie nächste Woche nach dem Gipfeltreffen in Rötsweiler. Der SV Buhlenberg II könnte dann seine Meisterfeier in Mittelreidenbach starten.

Der TV Hettenrodt ist der erste Meister im Fußballkreis Birkenfeld und deshalb selbstverständlich auch in den drei C-Klasse-Staffeln. Der Titel in Stafel 1 bedeutet den Direktaufstieg in die B-Klasse, während die im Gipfeltreffen 0:10 unterlegene SG Rhaunen/Bundenbach II sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat.

In Staffel 2 muss der SV Gimbweiler noch ein bisschen warten. Mit fünf Punkten Vorsprung fährt er nach seinem Sieg gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler am Sonntag zum Spitzenspieler nach Rötsweiler. Ein weiterer Dreier reicht zum Titel. Der TuS Rötsweiler-Nockenthal hat mit einem 10:0 in Niederbrombach zumindest die Aufstiegsrunde gebucht. In Stafel 3 braucht der SV Buhlenberg am Sonntag in Mittelreidenbach noch einen Punkt für den Titel. Der TuS Veitsrodt II hat die Aufstiegsspiele sicher.

C-Klasse Birkenfeld 1

TuS Rötsweiler-Nockenthal II – SG Bergen/Berschweiler II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Markus Hertrich (61.), 2:0 Marc Holzapfel (90.+3).

Spvgg Teufelsfels II – SG Bergen/Berschweiler II 3:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Alexander Budajew (9., 13.), 1:2 Nicolae Plesca (29.), 2:2 Jonas Wolf (51.), 3:2 Danail Nuriev (65.).

SV Göttschied II – SG Oberreidenbach/Sien 8:0 (5:0). Tore: 1:0 Mathias Düwel (8.), 2:0 Faton Osmani (15.), 3:0 Lukas Hansen (22.), 4:0 Lukas Winkler (35.), 5:0 Düwel (42.), 6:0 Winkler (45.+1), 7:0, 8:0 Düwel (61., 82.).

TV Grumbach II – TuS Breitenthal/Oberhosenbach II ausgefallen.

TV Hettenrodt – SG Rhaunen/Bundenbach II 10:0 (6:0). Tore: 1:0 Christian Trzewik (11.), 2:0 Jordan Siewe Ngueguim (17.), 3:0 Trzewik (19.), 4:0 Ngueguim (30.), 5:0 Uwe Axmann (37./Eigentor), 6:0 Martin Koch (43.), 7:0 Sebastian Kurz (48.), 8:0 Enzo Kullmann (59.), 9:0 Ngueguim (69.), 10:0 Jonas Lutz (75.).

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Weiersbach II – SG Unnertal II 0:6 (0:4). Tore: 0:1 Mohammad Hadi Alizadeh (15.), 0:2 Luca Taibi (19.), 0:3, 0:4 Alizadeh (21., 35.), 0:5 Julean Clever (46.), 0:6 Taibi (65.).

TuS Niederbrombach II – TuS Rötsweiler-Nockenthal 0:10 (0:5). Tore: 0:1 Tobias Schaar (19.), 0:2 Martin Mayer (25.), 0:3 Jonas Schmidt (35.), 0:4 Patrick Michel (40.), 0:5, 0:6 Marc Holzapfel (42., 55.), 0:7 (61./Eigentor), 0:8, 0:9 Holzapfel (81., 83.), 0:10 Stefan Schulz (90.).

SV Gimbweiler – SV Wilzenberg-Hußweiler 7:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabian Bock (35., 51.), 3:0 Marvin Liedke (60.), 4:0 Bock (64.), 5:0 Liedke (68.), 6:0 Nils Heylmann (76./Elfmeter), 7:0 Bock (83.).

C-Klasse Birkenfeld 3

ASV Langweiler/Merzweiler II – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Alexander Gehring (25.), 1:1 Mohammad Tajik (36.), 2:1 Poyraz Öksüzer (45.), 2:2 Carsten Späth (77.), 3:2 Gehring (87.), 4:2 Sebastian Kappel (89., /Elfmeter).

SV Buhlenberg II – Spvgg Fischbach II 7:2 (4:1). Tore: 1:0 Felix Ruppenthal (2.), 2:0 Timo Heub (6.), 2:1 Marco Bussu (29.), 3:1 Jermaine Cypher (31., 40.), 5:1 Christopher Oschatz (48.), 6:1 Kai Sohns (70.), 6:2 Lars Kellner (75.), 7:2 Patrick Reisel (84.).

TuS Oberbrombach II – Spvgg Nahbollenbach II ausgefallen.

Spvgg Wildenburg II – SV Niederwörresbach II 0:0.