C-Klasse Birkenfeld TuS Rötsweiler-Nockenthal feiert zwei Siege Sascha Nicolay 02.11.2026, 12:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Während sich der TuS Rötsweiler-Nockenthal in Staffel 2 der C-Klasse Birkenfeld an die Tabellenspitze heranpirscht, hat sie die Spvgg Nahbollenbach II in Staffel 3 mit einem Sieg in der Top-Partie erklommen.

In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld hat der TuS Rötsweiler-Nockenthal in Staffel 2 mit zwei Siegen innerhalb weniger Tage den Druck auf Tabellenführer TuS Hintertiefenbach erhöht. In Staffel 3 hat derweil die Spvgg Nahbollenbach II das Spitzenspiel bei der Spvgg Fischbach II gewonnen und vom spielfreien FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II die Tabellenführung übernommen.







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