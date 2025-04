Den Druck auf die Spitzenreiter TV Hettenrodt und SV Gimbweiler können am Sonntag (13 Uhr) die SG Rhaunen/Bundenbach beziehungsweise der TuS Rötsweiler-Nockenthal.

In Staffel 2 der C-Klasse Birkenfeld kann der TuS Rötsweiler-Nockenthal den Druck auf Spitzenreiter SV Gimbweiler vergrößern. Während die Gimbweilerer spielfrei sind, gastieren die Rötsweilerer im schwierigen Auswärtsspiel in Niederhambach bei der SG Niederhambach/Schwollen II. Mit einem Sieg würde Rötsweiler seinen Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte verkürzen und hätte dann die Chance, am 18. Mai im direkten Duell mit den Gimbweilerern gleichzuziehen.

Apropos gleichziehen. Das kann in Staffel 1 auch wieder die SG Rhaunen/Bundenbach II schaffen. Wenn sie ihr Heimspiel in Rhaunen gegen die starke SG Bergen/Berschweiler II für sich entscheidet, dann hat sie wie Tabellenführer TV Hettenrodt 45 Punkte auf dem Konto. Der diesmal spielfreie TVH hat allerdings eine Partie weniger bestritten. Am 11. Mai stehen sich die Hexenrocker und die Rhaunener dann im direkten Duell gegenüber.