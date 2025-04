In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld sieht der Spielplan am Sonntag ein Gipfeltreffen vor. In Staffel 2 empfängt Spitzenreiter SV Gimbweiler um 15 Uhr den FC Achtelsbach.

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Gimbweilerer, die zudem noch eine Partie weniger haben. Sehr genau schaut zweifellos der TuS Rötsweiler-Nockenthal hin, was in Gimbweiler geschieht. Als Dritter mit drei Partien und neun Punkten weniger als Gimbweiler sind die Rötsweilerer nämlich der Hecht im Karpfenteich. Am Sonntag (13 Uhr) gastieren sie beim sieglosen Schlusslicht SG Unnertal II.

In Staffel 1 stellt sich der designierte Meister TV Hettenrodt bei der SG Oberreidenbach/Sien vor. Das Spiel (15 Uhr) ist für Hettenrodts Christian Trzewik sicher besonders, schließlich fungierte er in der vergangenen Saison in Oberreidenbach noch als Spielertrainer. Derbyzeit ist in Götschied, wo die zweite SVG-Mannschaft um 15 Uhr den TuS Hintertiefenbach empfängt.