Im vierten Spiel nach dem Neustart hat es den TuS Kirschweiler zum ersten Mal „ein bisschen erwischt“. Der Aufstiegsfavorit der C-Klasse-Staffel 3 kam bei der Spvgg Fischbach II trotz später 2:0-Führung nicht über ein 3:3 hinaus.
Lesezeit 1 Minute
In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld hat der FC Achtelsbach seine weiße Weste behalten und führt die tabelle in Staffel 2 an. Den ersten Fleck hat sich dagegen der TuS Kirschweiler eingehandelt. 2:0 führte der Aufstiegsfavorit von Staffel 3 in der 82.