Achtelsbach verlustpunktfrei
TuS Kirschweiler lässt am wilden Ende Punkte liegen
Riesenfreude bei der Spvgg Fischbach II. Kapitän Christopher Heppner jubelt ausgelassen. In letzter Sekunde haben sich die "Eulen" einen Punkt gegen den TuS Kirschweiler geschnappt.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Im vierten Spiel nach dem Neustart hat es den TuS Kirschweiler zum ersten Mal „ein bisschen erwischt“. Der Aufstiegsfavorit der C-Klasse-Staffel 3 kam bei der Spvgg Fischbach II trotz später 2:0-Führung nicht über ein 3:3 hinaus.

Lesezeit 1 Minute
In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld hat der FC Achtelsbach seine weiße Weste behalten und führt die tabelle in Staffel 2 an. Den ersten Fleck hat sich dagegen der TuS Kirschweiler eingehandelt. 2:0 führte der Aufstiegsfavorit von Staffel 3 in der 82.

Ressort und Schlagwörter

C-Klasse (Birkenfeld)Sport

Top-News aus dem Sport