Der SV Niederwörresbach könnte seine Spitzenposition in der C-Klasse 3 ausbauen. Das ist auch nötig, denn dahinter scharren der TuS Kirschweiler und die SG Rhaunen/Bundenbach II mit den Hufen.

In der C-Klasse Birkenfeld 3 sind am Wochenende fünf Spiele angesetzt und damit genau so viele wie in den anderen beiden Staffeln der untersten Liga des Kreises zusammen. Auch der TuS Kirschweiler ist wieder gefordert – nämlich beim „Flex-Team“ der SG Unnertal, am Sonntag, um 13 Uhr.

In ihren bisherigen beiden Partien sind die Kirschweilerer wenig überraschend ihrer Favoritenstellung gerecht geworden. Tabellenführer ist aber noch der SV Niederwörresbach II, der freilich schon viermal aktiv war und am Sonntag (13 Uhr) die zweite Mannschaft des ASV Langweiler/Merzweiler empfängt. Härtester Verfolger der „Werzbacher“ ist im momentan die SG Rhaunen/Bundenbach II, die es diesmal (Sonntag, 13 Uhr) mit dem FC Brücken II zu tun hat. In Staffel 1 scheint die Partie des VfL Weierbach II gegen den SV Göttschied II am interessantestern zu sein. Beide haben sechs Punkte aus drei Partien auf ihrem Konto.