Wildenburg II mit zehn Toren TuS Hintertiefenbach II gewinnt das Derby in Göttschied Werner Wegendt 03.08.2026, 12:22 Uhr

i Die Hintertiefenbacher Trainer Dominik Grill und Christian Hertrich durften sich über einen Sieg ihrer zweiten Mannschaft im Derby in Göttschied freuen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen zweistelligen Sieg gab es am ersten Spieltag der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld – allerdings viele weitere klare Resultate. Satte fünf der sieben Tore seines SV Wilzenberg-Hußweiler in Nohen erzielte Jordan Flesch.

Viele klare Ergebnisse brachte der erste Spieltag in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. Einigermaßen eng ging es nur im Derby von Staffel 1 zwischen den zweiten Mannschaften des SV Göttschied und des TuS Hintertiefenbach zu. Die Hintertiefenbacher behielten die Oberhand.







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