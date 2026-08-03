Einen zweistelligen Sieg gab es am ersten Spieltag der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld – allerdings viele weitere klare Resultate. Satte fünf der sieben Tore seines SV Wilzenberg-Hußweiler in Nohen erzielte Jordan Flesch.
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Viele klare Ergebnisse brachte der erste Spieltag in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. Einigermaßen eng ging es nur im Derby von Staffel 1 zwischen den zweiten Mannschaften des SV Göttschied und des TuS Hintertiefenbach zu. Die Hintertiefenbacher behielten die Oberhand.