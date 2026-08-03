Wildenburg II mit zehn Toren
TuS Hintertiefenbach II gewinnt das Derby in Göttschied
Die Hintertiefenbacher Trainer Dominik Grill und Christian Hertrich durften sich über einen Sieg ihrer zweiten Mannschaft im Der
Die Hintertiefenbacher Trainer Dominik Grill und Christian Hertrich durften sich über einen Sieg ihrer zweiten Mannschaft im Derby in Göttschied freuen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen zweistelligen Sieg gab es am ersten Spieltag der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld – allerdings viele weitere klare Resultate. Satte fünf der sieben Tore seines SV Wilzenberg-Hußweiler in Nohen erzielte Jordan Flesch.

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Viele klare Ergebnisse brachte der erste Spieltag in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. Einigermaßen eng ging es nur im Derby von Staffel 1 zwischen den zweiten Mannschaften des SV Göttschied und des TuS Hintertiefenbach zu. Die Hintertiefenbacher behielten die Oberhand.
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C-Klasse (Birkenfeld)Sport
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