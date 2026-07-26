Kader C-Klasse Birkenfeld 2
TuS Hintertiefenbach hat seinen Kader verstärkt
Der TuS Hintertiefenbach (grüne Trikots) möchte in dieser Saison angreifen und unter die besten drei Mannschaften kommen.
Der TuS Hintertiefenbach (grüne Trikots) möchte in dieser Saison angreifen und unter die besten drei Mannschaften kommen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit vier ersten Mannschaften und vier Teams im Flex-Spielbetrieb geht die C-Klasse Birkenfeld 2 in die Saison. Die Hintertiefenbacher peilen einen der ersten drei Plätze an. Favorit ist der TV Grumbach.

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Kader C-Klasse Birkenfeld 2SV Gimbweiler IIZugänge: Thomas Daniel Szöllösi, Ibrahim El-Saleh (beide FSV BW Idar-Oberstein), Adrian Botiseriu (SC Birkenfeld), Mohamed Abbas (FV Püttlingen), Andrei-Samuil Oprea, Jan Schneider (beide ohne Verein), Felix Dres, Nico Dres (beide TuS Leisel), Niclas Marco Müller (SC Birkenfeld, Jugend), Justis Nathan Smock (SC Idar-Oberstein, Jugend), Tina Jäger (FC ...
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