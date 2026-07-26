Mit vier ersten Mannschaften und vier Teams im Flex-Spielbetrieb geht die C-Klasse Birkenfeld 2 in die Saison. Die Hintertiefenbacher peilen einen der ersten drei Plätze an. Favorit ist der TV Grumbach.
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Kader C-Klasse Birkenfeld 2SV Gimbweiler IIZugänge: Thomas Daniel Szöllösi, Ibrahim El-Saleh (beide FSV BW Idar-Oberstein), Adrian Botiseriu (SC Birkenfeld), Mohamed Abbas (FV Püttlingen), Andrei-Samuil Oprea, Jan Schneider (beide ohne Verein), Felix Dres, Nico Dres (beide TuS Leisel), Niclas Marco Müller (SC Birkenfeld, Jugend), Justis Nathan Smock (SC Idar-Oberstein, Jugend), Tina Jäger (FC ...