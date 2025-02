Schumacher neuer Co-Trainer TuS Breitenthal hat jetzt auch eine zweite Mannschaft 26.02.2025, 12:05 Uhr

Symbolbild

Mitten in der laufenden Saison darf der TuS Breitenthal mit einer neuen zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb einsteigen. Zudem hat der Verein einen neuen Co-Spielertrainer.

Der TuS Breitenthal hat für die Rückrunde in der B-Klasse Birkenfeld 1 einen spielenden Co-Trainer verpflichtet und bringt zudem eine zweite Mannschaft außer Konkurrenz an den Start.Manfred Schumacher kehrt vom SV Niederwörresbach zum TuS Breitenthal zurück und wird Spielertrainer Eduard Meisner in den Übungseinheiten unterstützen, aber auch auf dem Feld für zusätzliche Qualität sorgen.

