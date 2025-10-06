In einer Woche stehen sich der SV Niederwörresbach II und der TuS Kirschweiler im Spitzenspiel der C-Klasse Birkenfeld 3 gegenüber. Ihre Generalproben fielen allerdings flach.
Eigentlich ist die Saison schon zehn Wochen alt, doch die Fußballer des TuS Kirschweiler haben in der C-Klasse Birkenfeld 3 erst vier Partien bestritten. Am Sonntag wurde nichts aus dem angesetzten Heimspiel gegen den SV Weiersbach II. Die Gäste konnten wegen Personalmangels nicht antreten und baten um eine Verlegung der Partie.