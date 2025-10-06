Absagen in der C-Klasse BIR Top-Teams haben vor Gipfeltreffen unfreiwillig frei Werner Wegendt 06.10.2025, 13:13 Uhr

i Marvin Ensch, der Spielertrainer des TuS Kirschweiler, und seine Mannschaft waren am Wochenende von einer Spielabsage betroffen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In einer Woche stehen sich der SV Niederwörresbach II und der TuS Kirschweiler im Spitzenspiel der C-Klasse Birkenfeld 3 gegenüber. Ihre Generalproben fielen allerdings flach.

Eigentlich ist die Saison schon zehn Wochen alt, doch die Fußballer des TuS Kirschweiler haben in der C-Klasse Birkenfeld 3 erst vier Partien bestritten. Am Sonntag wurde nichts aus dem angesetzten Heimspiel gegen den SV Weiersbach II. Die Gäste konnten wegen Personalmangels nicht antreten und baten um eine Verlegung der Partie.







