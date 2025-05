Mit dem einen oder anderen Knalleffekt hat der SV Gimbweiler den Titel in der C-Klasse Birkenfeld 2 fix gemacht. Nun freut sich der Verein auf die nächste Saison in der B-Klasse. „Dort gehören wir auch hin“, sagte Abteilungsleiter David Peters.

In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld sind alle Entscheidungen gefallen. Nachdem der TV Hettenrodt schon vor einer Woche die Meisterschaft in Staffel 1 perfekt gemacht hatte und der SV Buhlenberg II in Staffel 3 kampflos am Freitagabend nachziehen durfte, besiegelte auch der SV Gimbweiler in Staffel 2 seinen Titel. Die Gimbweilerer gewannen das Gipfeltreffen beim TuS Rötsweiler-Nockenthal 7:0 und durften damit Meisterschaft und Aufstieg in die B-Klasse feiern.

Die Rötsweilerer werden nun versuchen, die Aufstiegsrunde der Tabellen-Zweiten für sich zu entscheiden. Gegner dort sind die zweiten Mannschaften der SG Rhaunen/Bundenbach und des TuS Veitsrodt.

„Die B-Klasse ist auch die Liga, in die wir gehören“

SVG-Abteilungsleiter David Peters

Der SV Gimbweiler feierte freilich am Sonntag ganz groß. Meisterschaft und Aufstieg in die B-Klasse sind etwas ganz Besonderes für den Verein. „Es ist mega, dass wir jetzt aufgestiegen sind“, sagte Fußball-Abteilungsleiter David Peters, ehe es aus ihm heraussprudelte: „Die B-Klasse ist auch die Liga, in die wir gehören.“ Nach einigen Anläufen hat es nun endlich geklappt. „Wir werden in der nächsten Runde auch eine zweite Mannschaft stellen. Für ein Dorf wie Gimbweiler ist das herausragend“, betonte Peters.

Der Zusammenhalt im Dorf und im Verein war für den Abteilungsleiter auch der Schlüssel zum Erfolg. „Wir sind eine Familie“, betonte er und ergänzte: „Wir haben immer 18 Leute im Training, die sich den ’Arsch’ aufreißen, um Erfolg zu haben. Peters strich die Leistung der beiden Trainer heraus: „Ruslan Lataev und Marvin Liedke haben klasse Arbeit geleistet.“ Die Bilanz der Gimbweilerer unterstreicht das. Nur der zweiten Mannschaft des VfL Weierbach gelang es, dem SVG ein Unentschieden abzutrotzen. Alle 14 anderen Partien entschied der frischgebackene Meister für sich. Und besonders stark war er in den Spitzenspielen gegen den Tabellen-Zweiten TuS Rötsweiler-Nockenthal. 6:0 und 7:0 lauteten die Resultate. „Wir haben zweimal haushoch gegen Rötsweiler gewonnen, ohne dass der TuS eine Torchance gehabt hätte“, strich Peters heraus. Das ist umso bemerkenswerter, weil die beiden Klatschen die einzigen Niederlagen waren, die der TuS Rötsweiler-Nockenthal einstecken musste.

Viel Lob für Rötsweiler

Peters war übrigens voll des Lobes über den TuS Rötsweiler. „Das Spitzenspiel jetzt ist superfair abgelaufen. Der Schiedsrichter hatte klasse und neutral gepfiffen. Wir haben dann auch zusammen gefeiert.

Das Gipfeltreffen, in dem Rötsweiler die Meisterschaft noch einmal ein bisschen spannender hätte gestalten können, war von Anfang an eine klare Angelegenheit. Zur Pause hieß es bereits 4:0, wobei der Treffer zum 2:0 von Marvin Liedke ein Tor des Monats war. „Er hat eine Flanke mit einem Fallrückzieher flach im Kasten untergebracht“, erzählt Peters. Nils Heylmann (2), Julian Agapow, Dennis Kunz, Marco Sauer und noch einmal Liedke markierten die anderen Treffer des Meisters.

C-Klasse Birkenfeld 1

TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – TuS Hintertiefenbach 2:8 (1:2). Tore: 0:1 Nico Honold (23.), 1:1 Peter Halberstadt (37.), 1:2, 1:3 Lars Klein (40., 48.), 1:4 Justin Reichardt (63.), 2:4 Pavlo Pavlichenko (75.), 2:5 Jason Justin Tönnes (78.), 2:6, 2:7 Christian Hertrich (84., 87.), 2:8 Lars Oliver Bunn (90.).

TuS Rötsweiler-Nockenthal II – SV Göttschied II 1:8 (1:4). Tore: 0:1 Faton Osmani (10.), 0:2 Johann Schwab (17.), 0:3 Sascha Donath (26.), 1:3 Pascal Schlarp-Fries (43.), 1:4 Lukas Hansen (44.), 1:5, 1:6 Karim Karimli (48., 54), 1:7 Max Storr (57.), 1:8 Ibrahim Khaledian (87).

SG Rhaunen/Bundenbach II – Spvgg Teufelsfels II 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Uwe Axmann (2.), 2:0 Frank Vogt (10.), 3:0 Yurii Kucher (16.), 4:0 Axel Schulz (24.), 4:1 Valentin Rathgeb (58.).

SG Oberreidenbach/Sien – TV Grumbach II 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Andreas Grub (8.), 1:1, 2:1, 3:1 Moris Haag (35., 60., 80.).

C-Klasse Birkenfeld 2

TuS Niederbrombach II – SG Niederhambach/Schwollen II 2:6 (2:2). Tore: 1:0 Tim Luca Brücher (32.), 1:1 Sebastian Grauer (35.), 1:2 Linus Hahnefeld (41.), 2:2 Leon Alexander Poes (44.), 2:3 Kai Schmeier (61.), 2:4 Maico Schmidt (70.), 2:5 Sören Hagemeister (72.), 2:6 Hahnefeld (74.).

VfL Weierbach II – TuS Niederbrombach II 5:4 (1:3). Tore: 0:1 Tim Luca Brücher (17.), 0:2, 0:3 Dennis Keppler (20., 42.), 1:3 Björn Rupprich (45.), 2:3 Felix Winckers (52.), 3:3 Rupprich (54.), 4:3 Sven Lemke (58.), 5:3 Christian Engelmann (68.), 5:4 Keppler (77.).

SG Unnertal II – SG Niederhambach/Schwollen II 7:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Mohammad Hadi Alizadeh (16., 20.), 2:1 Moritz Schmieden (35.), 3:1 Jonathan Clever (43.), 4:1 Sven Schäfer (58.), 5:1 Alizadeh (65.), 5:2 Kai Schmeier (72./Elfmeter), 6:2 Tjorven Schnitzler (83.), 7:2 Mirko Grüner (86.).

TuS Rötsweiler-Nockenthal – SV Gimbweiler 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Nils Heylmann (4.), Marvin Liedke (15.), 0:3 Julian Agapow (30.), 0:4 Dennis Kunz (32.), 0:5 Liedke (64.), 0:6 Heylmann (74.), 0:7 Marco Sauer (82.).

C-Klasse Bikenfeld 3

SG Bärenbach/Becherbach II – TuS Veitsrodt II 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Björn Kretz (41.).

SV Niederwörresbach II – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Paul Keller (51.), 2:0, 3:0 Rico Leonhard (69., 88.).

Spvgg Nahbollenbach II – Spvgg Wildenburg II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Julius Weber (37.), 1:1 Andre Pauly (55.).

Spvgg Fischbach II – TuS Oberbrombach II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Duncan Hess (22.), 2:0, 3:0 Davin Kellner (63., 85.).

SV Mittelreidenbach II – SV Buhlenberg II ausgefallen. Der SV Mittelreidenbach II verzichtete auf die Austragung. Die Punkte gehen an den SV Buhlenberg II, der somit Meister ist.