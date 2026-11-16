Spvgg Wildenburg II jetzt vorn SV Gimbweiler II macht in 26 Minuten aus 0:4 ein 4:4 Werner Wegendt 16.11.2026, 12:13 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Die C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld isst immer für spektakuläre Spiele gut. So war es auch beim Match des SV Gimbweiler II bei der SGH Rinzenberg II. Torschütze des Tages war Lukas Winkler, der für den SV Göttschied II sechsmal zuschlug.

Die Spvgg Wildenburg II hat die Tabellenführung in der C-Klasse Birkenfeld 3 übernommen. Die Wildenburger haben drei Punkte Vorsprung auf die Spvgg Nahbollenbach II, die allerdings zwei Partien weniger bestritten hat. Vier Zähler hinter dem Spitzenreiter folgt der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II, der durch einen Treffer von David Heringer bei der SG Rhaunen/Bundenbach siegreich blieb.







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