Ohne sich noch einmal anstrengen zu müssen, hat der SV Buhlenberg II die Meisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 1 perfekt gemacht. Am „Monte Buhlo“ konnte schon am Freitagabend kräftig gefeiert werden.

Ihre Meisterschaft hatte sich die zweite Mannschaft des SV Buhlenberg eigentlich etwas anders vorgestellt. Der Freude auf dem „Monte Buhlo“ tat die Art und Weise, wie der Titelgewinn besiegelt wurde, aber keinen Abbruch.

Eigentlich wollte der SV Bulenberg II seine Meisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 3 am Sonntag in Mittelreidenbach mit einer guten Leistung und einem Sieg unter Dach und Fach bringen. Doch dazu kam es nicht. „Eine Stunde vor unserem Abschlusstraining am Freitag haben wir in unserem Postfach eine Nachricht gefunden, dass der SV Mittelreidenbach II auf die Austragung der Partie verzichtet“, erzählt Kevin Conde, der den SV Buhlenberg zusammen mit Giuseppe Coco trainiert. Im Falle des Verzichts einer Mannschaft spricht die Gebietsspruchkammer praktisch immer dem Gegner die Punkte zu. Der SV Buhlenberg II musste also nicht mehr kämpfen, um den Titel zu holen und war praktisch auf der Couch Meister geworden.

Heimstärke als Basis für den Titel

Nun will man ja feiern, wenn man Meister geworden ist. Das ist in der C-Klasse nicht anders als in der Bundesliga und war auch in Buhlenberg so. Also trommelten die SVB-Verantwortlichen die frisch gebackene Meistermannschaft zusammen, um rund um das Training die Meistersause zu starten. „Es ist schon kräftig gefeiert worden“, versichert Conde mit einem Lachen.

Die Party haben sich die Buhlenberger Jungs auch wirklich verdient. Sie haben schließlich ohne Zweifel die beste Mannschaft dieser Spielklasse gestellt. Gerade auf dem heimischen Rasen war das Team ine Macht. Zehnmal sind die Buhlenberger zu Hause angetreten, und zehnmal haben sie den Platz auch als Gewinner verlassen. Diese 30 Punkte bildeten die stabile Basis für den Titel und den Aufstieg in die B-Klasse. Und so fielen auch die drei Auswärtsniederlagen - beim ASV Langweiler/Merzweiler II, dem TuS Oberbrombach II und der SG Idar-Oberstein II - nicht ins Gewicht. Auch der SV Niederwörresbach II trotzte dem Meisterteam beim 0:0 einen Punkt ab.