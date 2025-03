In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld ist für die Spvgg Hochwald II die Saison vorbei. Die Hochwälder sagten das Heimspiel gegen den SV Göttschied II wegen Personalmangels ab. Weil dies bereits der dritte Verzicht der Spvgg war, wird sie aus der Wertung genommen. Die Spvgg Hochwald II ist die dritte Mannschaft, die in der C-Klasse in der laufenden Runde den Spielbetrieb einstellen musste und die zweite, die dieses Schicksal in Staffel 1 erlitt. Vorher zog die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ihre dritte Mannschaft zurück. In Staffel 2 beendete die SG Berglangenbach/Ruschberg die Spielzeit vorzeitig.

ln der C-Klasse 1 bleibt es an der Spitze spannend, obwohl der TV Hettenrodt seinen 13. Sieg im 13. Spiel feierte. Der Tabellenführer steht nach dem 9:0 gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal II bei 39 Punkten aus 13 Spielen und einem Torverhältnis von 122:6. Die SG Raunen/Bundenbach II, die diesmal gegen den außer Konkurrenz spielenden TuS Breitenthal II 6:0 gewann, rangiert mit nur drei Zählern weniger auf Rang zwei und ist damit in Schlagdistanz.

In der C-Klasse 2 siegte Tabellenführer SV Gimbweiler erneut und hat auf den ersten Blick komfortable neun Punkte Vorsprung auf den TuS Rötsweiler-Nockenthal und den diesmal spielfreien FC Achtelsbach. Allerdings hat der TuS zwei Spiele weniger absolviert und befindet sich in guter Form, siegte mit 11:0 gegen den VfL Weierbach II, wobei Ex-Regionalligaspieler Martin Mayer mit vier Toren, darunter einem lupenreinen Hattrick binnen 14 Minuten, hervorstach.

In der C-Klasse 3 musste der Tabellenzweite TuS Veitsrodt II am Wochenende zweimal ran und gewann beide Partien, gegen die SG Bärenbach/Becherbach II und die Spvgg Wildenburg II.

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Hettenrodt – TuS Rötsweiler-Nockenthal II 9:0 (6:0). Tore: 1:0 Christian Trzewik (8.), 2:0 Jonas Lutz (21.), 3:0 Tim Schulz (29.), 4:0 Martin Koch (31.), 5:0 Bastian Bauerfeld (38./Elfmeter), 6:0 Trzewik (44.), 7:0 Franck Oben (61.), 8:0 Christopher Meelis (81.), 9:0 Philipp Conradt (85.).

Spvgg Teufelsfels II – SG Perlbachtal II 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Marlon Hahn (23., 41.), 0:3 Eduard Lind (59.), 0:4 Elias Gräßer (61.), 0:5 Stefan Mäurer (69.).

Spvgg Hochwald II – SV Göttschied II ausgefallen. Hochwald trat wegen Personalmangels nicht an und wird jetzt aus der Wertung genommen.

SG Bergen/Berschweiler II – SG Oberreidenbach/Sien 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Karsten Schmidt (15.), 1:1 Boris Tchoumta (41.).

SG Rhaunen/Bundenbach II – TuS Breitenthal/Oberhosenbach II 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Tim Weber (31.), 2:0 Jarik Lang (49.), 3:0 Weber (71.), 4:0 Edgar Hill (80.), 5:0 Matthias Drosse (86.), 5:0 Lukas Brzoska (90.). Das Spiel wird nicht gewertet, weil der TuS außer Konkurrenz kickt.

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Gimbweiler – SG Niederhambach/Schwollen II 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Julian Agapow (15.), 1:1 Philipp Herber (17.), 2:1 Fabian Bock (42.), 3:1 Alexander Agapow (63.), 4:1 Ruslan Lataev (84.).

TuS Rötsweiler-Nockenthal -VfL Weierbach II 11:0 (5:0). Tore: 1:0 Felix Alt (7.), 2:0, 3:0, 4:0 Martin Mayer (11., 18., 25.), 5:0 Björn Schuck (27.), 6:0 Pascal Flechtner (51.), 7:0 Mayer (54.), 8:0 Patrick Michel (59.), 9:0 Tobias Schaar (64.), 10:0 Sebastian Geibel (81.), 11:0 Michel (90.+1).

C-Klasse Birkenfeld 3

TuS Veitsrodt II – SG Bärenbach/Becherbach II 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Jalen Ensch (45.), 2:0 Darius Müller (47.), 3:0 Abdirahman Mohamed Saleban (49.), 4:0 Niklas Hübner (54./Eigentor), 5:0 Ensch (69.).

TuS Veitsrodt II – Spvgg Wildenburg II 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Abdulahi Moamed Saleban (4.), 2:0 Hamze Hassan Mohamud (6.), 3:0 Abdirahman Mohamed Saleban (16.), 4:0 Abdulahi Moamed Saleban (49.), 4:1 Marius Müller (52.).

Spvgg Fischbach II – Spvgg Nahbollenbach II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Oliver Klein (24.), 1:1 Timmy Märker (26.), 2:1 Christopher Heppner (90.).

SV Mittelreidenbach II – SV Niederwörresbach II 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Nils Leonhard (65./Elfmeter), 0:2 Fitsum Kahsay (78.), 1:2 Mustafa Ahmad (81.).

TuS Oberbrombach II – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II ausgefallen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.