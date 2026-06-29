Wenn es gut läuft, dann können der TuS Hintertiefenbach, der SV Wilzenberg-Hußweiler oder der TuS Rötsweiler-Nockenthal diesmal aus der C-Klasse direkt in die A-Klasse aufsteigen. Doch die Vereine beurteilen die Chance eher skeptisch.
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Es hört sich an, wie eine große Chance: Als C-Klasse-Meister direkt in die A-Klasse aufzusteigen, das hat es noch nie gegeben und wird wohl auch so schnell nicht mehr vorkommen. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) will mit dieser Entscheidung dem Titel in der C-Klasse besonderes Gewicht einräumen.