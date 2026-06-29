BIR-Teams sind sicher Sprung in die A-Klasse ist für C-Klasse-Meister riesig Sascha Nicolay 29.06.2026, 14:57 Uhr

i Der TuS Hintertiefenbach (in grün) gehört zu den Vereinen, die direkt aus der C-Klasse in die A-Klasse aufsteigen könnten. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Wenn es gut läuft, dann können der TuS Hintertiefenbach, der SV Wilzenberg-Hußweiler oder der TuS Rötsweiler-Nockenthal diesmal aus der C-Klasse direkt in die A-Klasse aufsteigen. Doch die Vereine beurteilen die Chance eher skeptisch.

Es hört sich an, wie eine große Chance: Als C-Klasse-Meister direkt in die A-Klasse aufzusteigen, das hat es noch nie gegeben und wird wohl auch so schnell nicht mehr vorkommen. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) will mit dieser Entscheidung dem Titel in der C-Klasse besonderes Gewicht einräumen.







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