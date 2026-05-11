In der C-Klasse Birkenfeld ist nun klar, wer aufsteigen wird. Kein Aufstiegsrecht haben die SG Veitsrodt/Tiefenstein II und der VfL Weierbach II, aber sie müssen in einem Entscheidungsspiel den Meister von Staffel 1 ermitteln.
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In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld stehen nun alle Aufsteiger in die B-Klasse fest. Der SV Niederwörresbach II hat das entscheidende Duell in Staffel 3 bei der Spvgg Fischbach II klar gewonnen und ist somit als Vizemeister hinter Titelträger TuS Kirschweiler aufgestiegen.