SG Niederhambach II jubelt Spontane Meisterfeier im Gartenhaus des Vorsitzenden Sascha Nicolay

Werner Wegendt 11.05.2026, 12:12 Uhr

i Früher Meister als erwartet ist die SG Niederhambach/Schwollen II geworden. Die Mannschaft um Meistercoach Christoph Biehl feierte das spontan mit einer Gartenhaus-Party. Jacqeline Schmeier. Jacqueline Schmeier

In der C-Klasse Birkenfeld ist nun klar, wer aufsteigen wird. Kein Aufstiegsrecht haben die SG Veitsrodt/Tiefenstein II und der VfL Weierbach II, aber sie müssen in einem Entscheidungsspiel den Meister von Staffel 1 ermitteln.

In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld stehen nun alle Aufsteiger in die B-Klasse fest. Der SV Niederwörresbach II hat das entscheidende Duell in Staffel 3 bei der Spvgg Fischbach II klar gewonnen und ist somit als Vizemeister hinter Titelträger TuS Kirschweiler aufgestiegen.







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