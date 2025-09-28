Eklat in Braunweiler Spielabbruch: Karadeniz-Akteur attackiert Schiri 28.09.2025, 12:37 Uhr

i SYMBOLBILD Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Ein tätlicher Angriff auf einen jungen Schiedsrichter überschattete das Kerbespiel der C-Klasse Bad Kreuznach 1 in Braunweiler. Das sagen die beteiligten Parteien zu dem Spielabbruch.

Zu einem Polizeieinsatz kam es beim ersten von zwei Kerbespielen in Braunweiler: Die Partie zwischen der SG Gräfenbachtal II und Karadeniz Bad Kreuznach II in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 1 wurde Mitte der zweiten Hälfte beim Stand von 3:1 für die Gastgeber nach einem tätlichen Angriff auf den Schiedsrichter abgebrochen.







