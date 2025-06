Den ersten Schritt in Richtung B-Klasse können am Freitag die SG Rhaunen/Bundenbach II und der TuS Rötsweiler-Nockenthal machen. In Bundenbach stehen sich beide im Aufstiegs-Hinspiel der beiden C-Klasse-Vizemeister gegenüber.

In Bundenbach steigt am Freitag (19 Uhr) das erste Spiel um den Aufstieg in die B-Klasse. Dabei stehen sich die SG Rhaunen/Bundenbach II und der TuS Rötsweiler-Nockenthal gegenüber. „Für uns wäre der Aufstieg wichtig, weil es einiges zum Positiven verändern würde, wenn wir nicht mehr mit unseren beiden Mannschaften in der C-Klasse spielen müssten“, erklärt Patrick Michel, der den TuS Rötsweiler gemeinsam mit Tobias Schaar trainiert.

Doch auch Artur Wirt, der Trainer der SG Rhaunen/Bundenbach, kann sich den Aufstieg der eigenen zweiten Mannschaft gut vorstellen. „Letztlich wollen wir die Entscheidung der Mannschaft überlassen, aber wir wollen uns die Möglichkeit, hochzugehen offen halten“, sagt er und fügt hinzu: „Um einen guten Unterbau für die A-Klasse zu haben, wäre der Sprung mit der zweiten Mannschaft aus meiner Sicht wichtig.“ Wirt ergänzt: „Wenn es so käme, wäre es zwar richtig schwierig zu bewerkstelligen, andererseits aber auch eine einmalige Geschichte.“ Der Coach verrät: „Die Jungs sind heiß auf die Aufstiegsspiele.“

Zuschauerzahl als Faktor

Die wird die SG Rhaunen/Bundenbach übrigens auf jeden Fall auch nur mit Akteuren der zweiten Mannschaft angehen. Die Spieler, die berechtigt wären aufzulaufen, aber die ganze Saison für die erste Mannschaft gekickt haben und mit ihr in die A-Klasse aufgestiegen sind, wird Wirt auf keinen Fall aufbieten. „Das wäre ungerecht den Spielern der „Zweiten“ gegenüber, die dafür gesorgt haben, dass wir in die Aufstiegsrunde gekommen sind“, betont Wirt.

Rötsweilers Coach Michels erwartet dennoch ein „50:50-Spiel“. Er erklärt: „Wenn man sich die Runden der beiden Teams in der C-Klasse anschaut, dann stellt man fest, dass fast alles gleich ist.“ Für Michel ist es entscheidend, wer besser damit zurechtkommt, dass mehr Zuschauer also sonst üblich in der C-Klasse am Platz sein werden. Auf jeden Fall geht es in Bundenbach „nur“ um einen ersten Schritt. Die Entscheidung kann frühestens am Mittwoch beim Rückspiel in Rötsweiler fallen.

Verstärkungen für die SG Rhaunen/Bundenbach

Die SG Rhaunen/Bundenbach hat sich für die kommende Saison mit zwei weiteren Akteuren verstärkt. Von B-Klassist Spvgg Hochwald kommt Joshua Wttmann. Außerdem wechselt Torwart David Hebel vom FV Breidenbach in den Idarwald. Zuvor hatte die SG schon die Verpflichtung von Kevin Juchem vom SV Niederwörresbach bekanntgegeben.