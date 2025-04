Nach dem SV Wilzenberg-Hußweiler und dem TuS Hintertiefenbach ist die SG Oberreidenbach/Sien der dritte Verein, dessen erste Mannschaft lediglich noch als Neuner-Team in der C-Klasse an den Start gehen kann.

In der Fußball-C-Klasse des Kreises Birkenfeld ist die SG Oberreidenbach/Sien am Wochenende zum zweiten Mal mit einem Neuner-Team angetreten. Bei der SG ist die Personallage mittlerweile derart schwierig, dass die Verantwortlichen nicht mehr garantieren konnten, die Saison als Elfer-Mannschaft zu Ende bringen zu können. Die Oberreidenbacher und Siener stellten deshalb beim Kreisausschuss den Antrag, die restliche Runde mit einer Neuner-Equipe zu spielen.

„Um so etwas mitten in der Saison möglich zu machen, müssen alle Vereine der Klasse zustimmen“, erklärt Jürgen Falz, der Kreisvorsitzende. Die Abstimmung verlief aber im Sinne der SG. Alle Vereine von Staffel 1 der C-Klasse hoben den Daumen. „Wir haben nach diesem einstimmigen Beschluss genehmigt, dass die SG mit einem Neuner-Team weitermachen kann.“, bestätigt Falz. Am Wochenende holte die SG mit ihrem Neunerteam dann auch beim 2:2 bei der Spvgg Teufelsfels II ihren ersten Punkt, nachdem es eine Woche zuvor in Hettenrodt die erwartete Niederlage gesetzt hatte. Apropos TV Hettenrodt: Der Tabellenführer von Staffel 1 wahrte auch diesmal seine blütenweiße West dank eines 5:0-Sieges beim TuS Rötsweiler-Nockenthal II. Hingegen verlor der Dritte SV Göttschied II bei der SG Perlbachtal II.

In Staffel 2 siegte der Zweite TuS Rötsweiler-Nockenthal dank eines späten Treffers von Spielertrainer Tobias Schaar gegen den SV Weiersbach II und bleibt dem diesmal spielfreien Primus SV Gimbweiler auf den Fersen. Im 13. Spiel der Saison fuhr die SG Unnertal II die ersten drei Punkte dank eines Auswärtssieges beim VfL Weierbach II ein.

Der TuS Veitsrodt II, Tabellenerster der Staffel 3, kam nicht über ein torloses Remis gegen den SV Mittelreidenbach II hinaus, während der stärkste Verfolger, der SV Buhlenberg II (drei Partien weniger als Veitsrodt) sogar verlor.

C-Klasse Birkenfeld 1

Spvgg Teufelsfels II – SG Oberreidenbach/Sien 2:2 (1:0). Tore: 0:1 James Vimal (8.), 0:2 Laurent-Wilfried Djoki Epaney (14.), 1:2, 2:2 Nicolae Plesca (18., 45.).

TuS Rötsweiler-Nockenthal II – TV Hettenrodt 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Christopher Meelis (9.), 0:2 Sebastian Kurz (36.), 0:3, 0:4 Jordan Siewe Ngueguim (38., 45.), 0:5 Meelis (63.).

SG Perlbachtal II – SV Göttschied II 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Demel (35./Elfmeter; 65.), 2:1 (73.), 3:1 Demel (90.+1).

TuS Hintertiefenbach – TV Grumbach II 3:3 (3:2). Tore: 1:0 Hedayat Alizade (17.), 2:0 Nico Honold (28.), 2:1 Marcel Morgan (33./Eigentor), 3:1 Honold (44.), 3:2, 3:3 Andreas Gottschalk (45., 87.).

C-Klasse Birkenfeld 2

VfL Weierbach II – SG Unnertal II 2:3 (1:3). Tore: 0:1 Jan-Marc Schäfer (7.), 1:1 Mohammed Kasem Alfallaha (32.), 1:2 Mario Seibel (39.), 1:3 Tjorven Schnitzler (45.), 2:3 Jan-Luca Brusius (86.).

SV Wilzenberg-Hußweiler – SG Niederhambach/Schwollen II 4:5 (2:2). Tore: 1:0 Michael Mayenfels (4.), 1:1 Alarif Abduljebar (15.), 2:1 Marco Schu (38.), 2:2 Abduljebar (41.), 3:2 Matthias Glaser (46.), 4:2 Jordan Flesch (49.), 4:3 Ramon Di Centa (49.), 4:4 Philipp Herber (57.), 5:4 Di Centa (80.).

TuS Rötsweiler-Nockenthal – SV Weiersbach II 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Tobias Schaar (81.).

C-Klasse Birkenfeld 3

ASV Langweiler-Merzweiler II – Spvgg Nahbollenbach II 5:2 (4:1). Tore: 1:0 Poyraz Öksüzer (3.), 1:1 Rocken Sinala (17.), 2:1 Christopher Kreischer (22.), 3:1 Rouven Nikodemus (39.), 4:1 Öksüzer (45.), 5:1 Sebastian Kappel (60./Elfmeter), 5:2 Niclas Weber (86.).

TuS Oberbrombach II – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Christian Düpre (8.), 2:0 Tobias Brenner (40.), 3:0 Tobias Schwarz (51.), 4:0, 5:0 Erik Krummenauer (67., 86.).

SV Mittelreidenbach II – TuS Veitsrodt II 0:0.

Spvgg Nahbollenbach II – SG Bärenbach/Becherbach II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Mike Chvat (36.), 2:0 Jeremy Jack Schäfer (65.), 2:1 Dominik Collet (71.), 2:2 Toney Mitchell (74.), 3:1 Navin Greulach (76.).

ASV Langweiler-Merzweiler II – SV Buhlenberg II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Ricardo Ryan Whitson (48.), 1:1 Kendy Friedrich (58.), 2:1 Poyraz Öksüzer (77.).