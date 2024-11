Seitfallzieher in den Winkel krönt Marvin Liedkes Viererpack – TV Hettenrodt gewinnt Gipfeltreffen

Kreis Birkenfeld. Kurz-vor-Schluss-Jubel beim TV Hettenrodt: Durch ein Eigentor gewannen die Hexenrocker das Spitzenspiel in der C-Klasse Birkenfeld 1 in Bundenbach und sind nun die einzige Mannschaft ohne Punktverlust in dieser Staffel.