Helden der Kreisklasse nennen sich Fußballer in unteren Ligen gerne. Damit die Helden der Kreisklasse aber glänzen können, benötigen sie auch Helden an der Pfeife, die ihre Spiele leiten. Im Kreis Bad Kreuznach stammen drei solcher Schiedsrichter-Helden aus einer Familie – die Kiefer-Brüder Helmut, Hans-Jürgen und Norbert.

„Uns macht die Schiedsrichterei einfach großen Spaß“, sagen Norbert und Helmut Kiefer unisono. Der Dritte im Bunde, Hans-Jürgen, fehlt beim Pressegespräch erkrankt. Aber es würde überraschen, wenn er nicht den gleichen Satz im Brustton der Überzeugung von sich geben würde. Norbert Kiefer machte vor 20 Jahren den Anfang, absolvierte einen Lehrgang und bestand die Prüfung. „Ich habe den Jungs dann gesagt, was für ein tolles Hobby das Pfeifen ist“, erinnert sich Norbert Kiefer. Es dauerte zwar ein bisschen, aber schließlich waren auch seine Brüder vom Schiedsrichter-Virus infiziert.

Frauen-Pokalspiel bleibt unvergessen

Wobei es bei Norbert Kiefer eigentlich der Wink-Virus heißen müsste. „Ich habe mich auf die Assistentenrolle spezialisiert“, erläutert er und fügt an: „Ich schätze die Gemeinschaft sehr, bin deshalb unheimlich gerne im Team unterwegs.“ Vor allem an der Seite von Niklas Stauch (TuS Roxheim) und Rouven Bösand (VfL Fürfeld), die höherklassig unterwegs sind, kommt Kiefer zum Einsatz. „Ich helfe aber auch gerne in anderen Gespannen aus. Hauptsache, ich stehe an der Linie“, sagt Norbert Kiefer und ergänzt: „Mittlerweile kenne ich mich im Verbandsgebiet sehr gut aus, und die Vereine in der Landes- und Verbandsliga kennen mich auch.“ Dass ihn unlängst ein Beobachter als „jungen, aufstrebenden Assistenten“, bezeichnete, erzählt er mit einem Schmunzeln, aber die Aussage zeigt auch, mit welchem Eifer Norbert Kiefer die Linie entlang wetzt. Er ist ein perfektes Beispiel, wie ein Schiedsrichter auch im höheren Alter noch überregional zum Einsatz kommen kann.

Helmut Kiefer mag es da lieber etwas regionaler, er ist in der B- und C-Klasse als klassischer Einzel-Schiedsrichter zu Hause. „Ich pfeife aber auch viele Spiele in der Jugend und bei den Frauen“, berichtet der Bad Kreuznacher. Ein besonderes Highlight war für ihn im Vorjahr der Einsatz im Westpfalz/Nahe-Pokal der Frauen, als der VfL Nußbaum vor 300 Zuschauern den 1. FC Kaiserslautern begrüßte. „Ich bin oft bei den Nußbaumer Frauen im Einsatz. Es hat mich gefreut, dass ich dann auch dieses tolle Spiel pfeifen durfte“, erinnert er sich gerne. Auch er schätzt die Wärme der Fußball-Familie. „Egal, auf welchen Sportplatz ich komme, die Menschen kennen mich und begrüßen mich herzlich“, sagt Helmut Kiefer.

„Du kannst nicht alles überhören.“

Helmut Kiefer

Vor einigen Jahren war die Stimmung noch deutlich schlechter gewesen, spürten auch sie steigende Abneigung auf den Plätzen. „Da hat sich die Stimmung aber wieder gedreht, seit zwei, drei Jahren ist es wieder viel ruhiger“, erzählen die Brüder. Natürlich haben auch sie – wie jeder Mensch – nicht immer ihren besten Tag, doch beide versuchen dann, offen und fair mit allen umzugehen, und hören auch mal weg, wenn von außen Boshaftes hereingerufen wird. Immer geht das nicht. „Du kannst nicht alles überhören“, stellt Helmut Kiefer klar, der auch schon mal einen Tumult verpasste. Er erzählt: „Ich stand schon unter der Dusche, als ein Betreuer in meine Kabine gestürmt kam und sagte, Herr Schiedsrichter, da draußen verkloppen sie sich. Aber da konnte ich nichts mehr ausrichten.“

Sein Bruder Norbert hat festgestellt, dass sich vor allem die Trainer zurücknehmen. „Ich glaube, die neu eingeführten Sperren nach einer Roten Karte haben da zu einem Umdenken geführt“, sagt der Spezialist von der Linie.

Kameradschaft verspüren beide aber nicht nur auf den Sportplätzen, sondern auch innerhalb der Vereinigung. Helmut Kiefer hat seit mehreren Jahren keine einzige Pflichtsitzung verpasst, auch Norbert Kiefer ist immer vor Ort. „Die beiden gehören zu unseren zuverlässigsten Schiedsrichtern“, bestätigt Christoph Unckrich aus dem Vorstandsteam der Schiedsrichtervereinigung. Auch Patrick Kessel, mittlerweile Assistent in der Bundesliga, hat die Kiefers in sein Herz geschlossen. Er sagt: „Für mich sind sie echte Profis an Pfeife und Fahne.“ Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Wie aus der Pistole geschossen kann Norbert Kiefer sofort den Bundesliga-Einsatzort seines Kollegen nennen. Vorbilder sind eben auch für die Schiedsrichter wichtig, vor allem dann, wenn sie so volksnah und sympathisch daherkommen wie der Bundesliga-Kollege aus Norheim. „Patrick weiß, wo er herkommt“, lobt Norbert Kiefer.

„Ich bin schließlich ein echtes Gässje, da gibt es doch nur die Eintracht.“

Norbert Kiefer

Die Kiefers sind aber nicht nur Teile der Fußball-Familie auf den Plätzen und innerhalb ihrer Vereinigung, auch von den eigenen Klubs fühlen sie sich wertgeschätzt. Hans-Jürgen pfeift für den SV Sommerloch, Helmut für den VfL Sponheim, und Norbert Kiefer ist seinem Heimatverein Eintracht Bad Kreuznach treu geblieben. „Ich bin schließlich ein echtes Gässje, da gibt es doch nur die Eintracht“, sagt er. Helmut Kiefer berichtet: „Ich bin über Martin Steeg vor vielen, vielen Jahren nach Sponheim gekommen. Und immer, wenn ich etwas brauche, bekomme ich die notwendige Unterstützung, Trainingsanzug, Fußballschuhe, Trikot, das klappt super in Sponheim. Auch zur Weihnachtsfeier werde ich eingeladen.“

Ein Rundum-Sorglos-Paket, das offensichtlich nicht alle Vereine bieten. In diesem Sommer gab es die hohe Anzahl von sieben Vereinswechseln im Kader der Schiedsrichtervereinigung Bad Kreuznach. „Das bereitet dem Einteiler durchaus Probleme, weil ein Schiedsrichter für seinen aktuellen Verein und den vorherigen Klub geblockt ist und er keine Spiele von ihnen leiten darf“, erläutert Unckrich.

Augenoperation bremst Helmut Kiefer

Die Kiefers sind auch dank ihrer Flexibilität Vorzeige-Schiedsrichter. Norbert Kiefer ist mit seiner Fahne allzeit bereit für Einsätze, Helmut Kiefer stören auch kurzfristige Einsatzänderungen nicht, er steht einfach Gewehr bei Fuß, wenn der Einteiler ruft. „So lange die Füße tragen, mache ich weiter“, sagt Helmut Kiefer und erklärt stolz, dass er im Jahr 2027 bereits 20 Jahre Schiedsrichter sein und 70. Geburtstag feiern wird. Sorgen bereitet ihm, dass er im Herbst aufgrund einer Augenoperation ein paar Wochen aussetzen muss mit seinem Schiedsrichter-Hobby. Mit dem Flachs, dass er danach viel besser sehen und noch ein besserer Schiedsrichter sein wird, kann und muss er leben. Späße gehören schließlich dazu, wenn sich die Helden der Kreisklasse auf dem Sportplatz treffen.