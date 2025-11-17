Paulo de Souza spielt jetzt beim TuS Kirschweiler

Nach Thiago hat sich der TuS Kirschweiler die Dienste eines zweiten im Kreis Birkenfeld bekannten Brasilianers gesichert. Paulo de Souza, Ex-Kapitän des SC Idar-Oberstein, ist jetzt Teil des Spielertrainerteams der Festungs-Mannschaft.
Kreis Birkenfeld. Der TuS Kirschweiler hat sich weiter verstärkt. Der Spitzenreiter der C-Klasse Birkenfeld 3 hat sich ie Dienste von Paulo Silva de Souza gesichert. Der Brasilianer war noch in der vergangenen Saison Stammspieler des SC Idar-Oberstein und führte die Mannschaft aus dem Haag vor eineinhalb Jahren als Kapitän zur Meisterschaft in der Verbandsliga.