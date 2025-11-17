Ex-Idarer mit Start-Viererpack Paulo de Souza spielt jetzt beim TuS Kirschweiler 17.11.2025, 11:52 Uhr

i Ende Mai wurde Paulo de Souza nach 254 Plichtspielen für den SC Idar-Oberstein verabschiedet. Jetzt läuft der Brasilianer in der C-Klasse für den TuS Kirschweiler auf. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach Thiago hat sich der TuS Kirschweiler die Dienste eines zweiten im Kreis Birkenfeld bekannten Brasilianers gesichert. Paulo de Souza, Ex-Kapitän des SC Idar-Oberstein, ist jetzt Teil des Spielertrainerteams der Festungs-Mannschaft.

Kreis Birkenfeld. Der TuS Kirschweiler hat sich weiter verstärkt. Der Spitzenreiter der C-Klasse Birkenfeld 3 hat sich ie Dienste von Paulo Silva de Souza gesichert. Der Brasilianer war noch in der vergangenen Saison Stammspieler des SC Idar-Oberstein und führte die Mannschaft aus dem Haag vor eineinhalb Jahren als Kapitän zur Meisterschaft in der Verbandsliga.







